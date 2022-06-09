انقطاع المياه عن 3 مناطق كبرى بالقاهرة.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، فى بيان لها، إنه سيتم قطع المياه عدة مناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات، نظرا للقيام بأعمال صيانة بخط قطر 1500 مم بمحطة مياه مسطرد.

وأشارت إلى أنه سيتم انقطاع المياه عن مناطق "عين شمس الشرقية بالكامل، والشيراتون، والكلية الحربية"، اعتبارا من غد الجمعة الساعة الـ 11 مساء، وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت المقبل.

وأعلنت عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.