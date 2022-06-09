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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /703073/هل-سيتنازل-جوني-ديب-عن-تعويضه-من-آمبر-هيرد

حل كاميل فاسكيز وبنجامين تشيو محاميا النجم جوني ديب اليوم الأربعاء في أكثر من لقاء تلفزيوني كشفا من خلاله مفاجآت في قضية جوني ديب وآمبر هيرد.

دوت الخليج يرصد تصريحات محامي جوني ديب

تصريحات محامي جوني ديب

علق محامي النجم العالمي جوني ديب من خلال عدد من البرامج الحوارية، لانتقاد مزاعم آمبر هيرد بأن المحاكمة كانت غير عادلة، بعد إدانتها بالتشهير في الدعوى التى رفعها ضد زوجها السابق جوني ديب.

وكانن قد أصدرت المحكمة حكمها حيث إلزامها بدفع تعويض يتجاوز الـ10 ملايين دولار، بينما ألزمته المحكمة بدفع تعويض بقيمة 2 مليون دولار لها.

وكشف المحاميان أن موكلهما جوني ديب قد يتنازل عن التعويض البالغ 8 ملايين دولار الذي من المقرر أن تدفعه آمبر هيرد، التي قال محاموها إنها لا تستطيع تحملها وكشفوا بالأمس عن خطط لتقديم استئناف.

تطورات تعويض آمبر هيرد لـ جوني ديب

ورد محامي جوني ديب على سؤال عما إذا كانوا سيتنازلون عن الحكم أم لا، قائلًا: «لم يكن هذا يتعلق أبدًا بالمال بالنسبة للسيد ديب، كان هذا حول استعادة سمعته وقد فعل ذلك.. علينا توخي الحذر فيما نقوله، ولكن هذا كان عن سمعة السيد ديب، ولكن هذا ما كان عليه الأمر بالنسبة له».

وفيما يخص شعور النجم العالمي جوني ديب بعد الحكم، قالوا إنه وكأن «ثقل العالم» قد رفع من كتفيه مضيفًا: «لم يبتسم هكذا منذ ست سنوات».

ومن جانبها كاميل فاسكيز علقت على إدعاء آمبر هيرد بأنها خسرت المحاكمة لأن جوني ديب أقوى منها وأكثر شعبية، وقالت: “خطأ تمامًا، هيئة المحلفين لم تتأثر بوسائل التواصل الاجتماعي”.

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وأضافت: “ولكن حكمهم عليها جاء أنها لم تتحمل أي مسئولية تماما، إحساسي أن الأمر يتعلق بالمساءلة إلى حد كبير، كان جوني يمتلك مشكلاته، وكان صريحًا جدًا بشأن قضايا الكحول والمخدرات، وكان صريحًا بشأن بعض النصوص المؤسفة التي كتبها، وأعتقد أنها كانت تناقضًا حادًا مع السيدة هيرد، التي لم تبدو أنها لم تتحمل المسؤولية عن أي شيء”.