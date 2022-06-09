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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /703070/برامج-التوك-شو-الجيش-المصري-الأقوى-في-المنطقة-والإخوان-خارج-الحوار-الوطني-والأهلي-يتواصل-مع-جوزيه

يقدم موقع دوت الخليج ملخصًا لأبرز أخبار التوك شو اليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو عام 2022، والذي شهد حالة من التنوع بين برامج “التوك شو” بين الحديث عن الحوار الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأزمة النادي الأهلي مع بيتسو موسيماني إلى مواصلة الحديث عن أزمة تجنيس اللاعب محمد الشوربجي لتمثيل إنجلترا في لعبة الاسكواش بدلا من مصر.

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