النائب أحمد دياب يتقدم ببلاغين للنائب العام ضد مرتضى منصور وهانى شاكر«مستند»

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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /703068/النائب-أحمد-دياب-يتقدم-ببلاغين-للنائب-العام-ضد-مرتضى-منصور-وهانى-شاكرمستند

أعلن النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ،رئيس رابطة الأندية المحترفة، تقدمه ببلاغين ضد كل من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وهانى شاكر يتهمهم فيه بالإساءة له وفبركة مكالمة تليفونية بين دياب ومنصور.

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