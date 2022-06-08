انت الان تتابع تفاصيل خبر "حان دوري".. أول تعليق من الشاب خالد بعد وفاة والدته حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:56 مساءً - محمد السيد - /703067/حان-دوري-أول-تعليق-من-الشاب-خالد-بعد-وفاة-والدته

دوت الخليج يرصد أول تعليق لـ الشاب خالد بعد وفاة والدته

قبر والدة الشاب خالد

نشر الفنان والمطرب الشاب خالد صورة قبر والدته مبروكة خديجة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحرص على توديع والدته بكلمات مؤثرة.

وعلق على الصورة التي نشرها بكلمات مؤثرة ودعاء قائلًا: “ارقدي في سلام يا أمي .. الله يرحمك.. انتي تدعي لي دائما.. والآن حان دوري".

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا خبر وفاة الحاجة خديجة والدة الفنان الشاب خالد، بحسب ما قاله المخرج الكويتي يعقوب المهنا.

وفاة والدة الشاب خالد

ومن جانبه المخرج يعقوب المهنا، كتب في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: “اعزي اخي الشاب خالد الحاج ابراهيم ..واخوي مجيد الحاج ابراهيم”.

وتابع المطرب الشاب خالد: “بوفاة والدة الشاب خالد…الله يرحمها ويغفر لها ولا حول ولا قوة الا بالله .. الدعاء اخواني للحاجة فضلا وليس امرا”، تفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تنعي والدة الفنان الشاب خالد.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب الجزائري الشاب خالد من خلال الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال إعلان لصالح إحدى البنوك مع الفنان محمد منير ومطرب الراب مروان موسى ومطرب فريق كايروكي أمير عيد.

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يشار أن الشاب خالد أو ملك الراى كما يطلق عليه تمكن من الاستحواذ على قلوب المصريين وكان قد قدم أغاني باللهجة الفرنسية وتفاعل معها الشعب المصرى ورددها دون ان يفهم قطاع كبير منهم معنى تلك الكلمات بشكل دقيق وكامل.

يذكر أن صوت الشاب خالد واحساسه كانوا بمثابة ترجمة فورية لكل المشاعر التى يريد المستمع ان يفهمها، لذلك تعلق به الجمهور في مصر والوطن العربي.

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