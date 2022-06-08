وزير الرياضة: تكريم محمد صلاح معنوي.. والدرع "مش بـ 27 جنيه"«فيديو»

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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:56 مساءً - محمد السيد - /703064/وزير-الرياضة-تكريم-محمد-صلاح-معنوي-والدرع-مش-بـ-27-جنيهفيديو

رد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على الانتقادات التي وُجهت للاتحاد المصري لكرة القدم على شكل تكريم محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وأنه كان يجب أن يُكرم بطريقة لائقة أكثر من ذلك قائلا إن التكريم معنويًا في الأساس، وأن محمد صلاح لاعب ذكي ويتفهم ذلك.

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وأضاف "صبحي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة المصرية واتحاد الكرة كانوا يرغبون في توجيه الشكر لمحمد صلاح من خلال هذا التكريم، بمعنى "إحنا بنقوله شكرا يا صلاح على اللي انت عملته معانا، انت لاعب ذكي وميتخافش عليه، وصلاح عارف كويس اننا بنشكره بالتكريم ده".

وأشار إلى أن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تواصل معه وأبلغه أنه سيكون هناك تكريم لمحمد صلاح بشكل معنوي خلال مباراة مصر وغينيا، "التكريم معنوي، أنا مش جايب صلاح اديله فلوس يعني، هو مؤسسة اقتصادية ربنا يزيده".

وأوضح أن الدرع الذي حصل عليه محمد صلاح مستنسخ في شكل كريستال، مضيفا: "مش رخيص والله بـ 27 جنيه ده مصروف عليه الآلاف".

وزير الرياضة: اتحاد الكرة له دور كبير في تغيير شكل كرة القدم

واستطرد أن اتحاد الكرة عليه دور كبير جدا في تغيير شكل الرياضة ومنظومة كرة القدم في مصر، سواء فيما يتعلق بالمنتخب المصري أو بطولة الدوري أو التحكيم بشكل عام، لافتا إلى أنه يرفض رفضا قاطعا تحدث أي طرف من أطراف الرياضة المصرية بصورة غير لائقة.

وفيما يتعلق ببطولة أفريقيا لليد التي من المقرر أن تنظمها مصر، عقب قائلا إنه تواصل مع الدكتور حسن مصطفى، والذي يعد قيمة كبيرة في الرياضة المصرية، وسيتم تنظيم البطولة في مجمع حسن مصطفى، مشددا على أن الوزارة لديها الاستعداد الكامل لاستضافة البطولة الأفريقية إلى جانب بطولة الجمباز وبطولة السلاح أيضا.

وعن إمكانية تقديم مصر طلب لاستضافة كأس العالم، أكد أنه لن يدلي بأي تصريح إلا بعد دراسة الموقف بشكل كامل، ومن ثم في حالة استعداد مصر للاستضافة سيتم اتخاذ قرار.