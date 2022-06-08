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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:56 مساءً - محمد السيد - /703063/بعد-خلافه-مع-شقيقته-وائل-عبد-العزيز-ربنا-هينصفني-ويعوضني-عن-الأذى

دوت الخليج ينشر رسالة وائل عبد العزيز الجديدة

رسالة وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز

كتب الفنان وائل عبد العزيز في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “والله أنا ربنا هيكرمني قوي وهنجح قوي وهيعوضني علي كل الاذي ده”.

وأضاف: “وهيعوضني بسنين نجاح كتير بدل الي ضاعت وناس احلي وصافيه وهيوقفلي كل ولاد الحلال وهينصفني وهيبقي معايا زاي ما هو علي طول معايا هو الوحيد الي عالم بالي في قلبي وبحالي”.

واستكمل قائلًا: “يقيني بالله يقيني .. يارب العباد بدل حالي واسعد قلبي وابعد عني من لا يخافك”، وذلك بعد أن أصدر بيانا ردا على شقيقته ياسمين عبد العزيز التي أصدرت بيان تحذيري.

تحذير ياسمين عبد العزيز

ومن جانبه حسام لطفي محامي الفنان وائل عبدالعزيز أصدر بيان ردا على شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد الهجوم المتبادل بالمنشورات بينهما، وقال: «تلقى موكلي رسالة تحذيرية من محامي شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي تثبت تأويلا خاطئًا وفهمًا مغلوطًا لما أورده موكلي في بوست لدعم شقيقته، فيما تمر به من عَرَض صحي واجتماعي».

وأضاف البيان: «وكانت الشقيقة قد كتبت بوست، نسبت فيه إلى شقيقها ما لم يفعله، وتداركت به ضميرا حيا، ما فعلته، فحذفت البوست، وحرصا من موكلي على عدم إتاحة الفرصة لهواء الصيد في الماء العكر، فلن يتخذ أي إجراءات في هذا الشأن؛ تقديرا للعرض الذي تمر به شقيقته؛ حتى تجتاز أزمتها وتعود إلى جمهورها وإلى أسرتها».

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أما المحامي أشرف عبدالعزيز، محامي الفنانة ياسمين عبدالعزيز أصدر بيانا تحذيري عنها وجاء به: «يحذر مكتب أشرف عبدالعزيز محامي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، شقيق الفنانة من أن ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الفنانة ياسمين عبدالعزيز».

وتابع: «لذلك فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك».