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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:56 مساءً - محمد السيد - /703061/وزير-الشباب--نجحنا-في-الحفاظ-على-مقر-الكاف-10-سنوات-داخل-مصر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة في كافة الألعاب الرياضية، ولا يوجد عشوائية في اتخاذ القرارات، موضحا أن عدد الاتحادات في الوزارة قبل توليه المسؤولية كانت قد وصلت إلى 14 اتحاد، في الفترة الحالية يوجد 37 اتحاد بالوزارة وهذا دليل على الجهد المبذول في العمل.

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وأضاف "صبحي"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن أحد أهم أولوياته داخل الوزارة كان وضع استراتيجية متكاملة الأركان للعمل بها مع دراسة بيئية شاملة للوضع الرياضي.

وتابع أنه سعى أيضا للحفاظ على بقاء مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" داخل مصر كواحد من أهداف الوزارة، وبالفعل نجح في ذلك بالتواصل مع الأمين العام السابق للاتحاد الأفريقي الراحل عمرو فهمي، بجانب هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري الأسبق لكرة القدم من أجل الجلوس مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي السابق والاتفاق حول الأمر.

وزير الرياضة: دورنا رقابي ومالي فقط على الاتحادات ولا ندير فنيا

وأردف أنه نجح بعد مجهود كبير في بقاء مقر الاتحاج الأفريقي لكرة القدم "كاف" داخل مصر، ليظل داخل مصر لمدة 10 سنوات.

وشدد على أن وزارة الشباب والرياضة لا تدير الأنشطة الرياضية في مصر، ولا تتدخل فنيا نهائيا في أي نشاط رياضي، بينما تدعم الأنشطة الرياضية، لافتا إلى أن دور الوزارة عادة يكون رقابي على الأنشطة الرياضية إلى جانب التدعيمات المالية التي تقدمها للاتحادات.