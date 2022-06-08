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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:56 مساءً - محمد السيد - /703059/خالد-الصاوي-تجسيد-السيسي-في-الاختيار3-كان-صعب-وخيرت-الشاطر-تعبني

أشاد الفنان خالد الصاوي، بالتألق الكبير للفنان ياسر جلال في تجسيده شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسلسل "الاختيار 3" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

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وقال "الصاوي"، خلال استضافته في برنامج "مصر الجديدة" المذاع عبر فضائية " ETC" ويقدمه الإعلامية إنجي أنور، أن تجسيد شخصية الرئيس السيسي أمر صعب جدا، خاصة أن الرئيس لديه قدرة قوية في التحكم في أعصابه، موضحا أن ياسر جلال تمكن من تجسيده بشكل مميز، وبذل مجهودًا كبيرًا للغاية لتخرج الصورة بالشكل الذي ظهر في المسلسل.

خالد الصاوي: تجسيد شخصية السيسي أمر صعب للغاية

وتابع أن تجسيد شخصية الرئيس السيسي أمر صعب للغاية، خاصة أن الشخصية موجود بالفعل في أذهان وأمام عيون الناس طوال الوقت وشخصية محبوبة، ففكرة تجسيدها بشكل يكون أقرب للحقيقة كان صعبًا للغاية، ولكن ياسر جلال أبدع في الدور، ويعد هو الدور الأصعب في المسلسل بالكامل.

وعن تجسيده شخصية خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية في مسلسل الاختيار، عقب قائلا إن درس الشخصية طويلا من أجل أن يظهر بنفس انفعالاته ومميزاته وعيوبه، وجاء ذلك من منطلق إنساني ووطني لكي يصل للناس شخصية هذا الرجل الحقيقية، مضيفا: "الإنسان لما يحب يجسد شخصية بيجمع معلومات وصفات وممارسات عن الشخصية دي وبيكون انطباع عنها ومن ثم يجسدها بناء على الانطباع ده، انا تعبت من شخصية خيرت الشاطر".

وأشار إلى أنه من خلال دراسته لشخصية خيرت الشاطر فإن هذا الرجل كان شديد الذكاء ولكن كان يوظف هذا الذكاء بشكل خاطئ، موضحًا أنه كان يمتلك القدرة على تحقيق الأهداف التي يريدها ولكن وقع في شر أعماله، "هذا الرجل لم يكن عادي، لأنه كان يتحكم في ثلاثة وزارات في نفس الوقت".

وواصل: "خيرت الشاطر كان ماسك وزارة المالية والجناح المسلح والعلاقات الخارجية للإخوان في وقت واحد، وبالتالي كان شخص خطير جدا على الدولة المصرية، ودراسته كان أمر صعب للغاية".

واختتم تصريحاته قائلا إن كل تلك المعلومات عن خيرت الشاطر استنبط منها أنه شخص عصبي ولديه عسر هضم ولا ينام كثيرًا، وهذا الذي حاول أن يُظهره في تجسيده للشخصية.