أكرم القصاص: دخلنا مرحلة "التيه" بعد 2011 حتى تولى الرئيس السيسى رئاسة مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 11:36 مساءً - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، إن حجم التغيير الذي شهدته مصر السنوات الأخيرة كبير، مشيرا إلى أن ملفات مثل الإسكان والصناعة واستصلاح الأراضي كانت مهملة، وبعد 2011 دخلنا مرحلة التيه في كل شيء، حتى انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر.

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال لقائه برنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "ملف مثل العشوائيات كنا بحاجة إلى مواجتهه والقضاء عليه، ولكن كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام تحدٍ كبير وهو مصدر تمويل تلك المشروعات".

ولفت الكاتب الصحفي أكرم القصاص إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فى أول خطاب له بعد تنصيبه رئيسا لمصر تحدث عن العقد الاجتماعي، موضحًا أن فكرة العقد الاجتماعي موجودة في العالم قبل الثورة الفرنسية.

وتابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "العقد الاجتماعي معناه أن الدولة مش بس هي اللى هتقوم بمسئوليتها، لكن الشعب أيضًا مسئول مثلا عن دفع الضرائب، والالتزام بقواعد المرور، ودفع الغرامات في حالة الخطأ، والحفاظ على ممتلكات الدولة وأصولها".