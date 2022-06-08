اكسترا نيوز: تفاصيل الدقائق الأخيرة قبل إطلاق القمر الصناعى 301

جدة - نرمين السيد - قالت مراسلة دانا مدحت "اكسترا نيوز" فى ولاية فلوريدا الأمريكية، إنه من المنتظر أن ينطلق الصاروخ الذى يحمل القمر الصناعى المصرى 301 فى الساعة 11:03 بتوقيت القاهرة، و05:03 بتوقيت ولاية فلوريدا، وذلك بعد انتهاء جميع عمليات الاختبار والتشغيل، التي أعقبت نقله من مقر شركة "تاليس" بفرنسا، وتتولى عملية الإطلاق شركة "سبيس إكس" العالمية.





وأضافت مراسلة إكسترا نيوز، أن عمر القمر الصناعى الافتراضي 15 عامًا، وكان من المفترض إطلاق القمر فى بداية عام الجارى، ولكن أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ساهمتا فى تأجيل عملية الإطلاق. وتابعت: وسيحل محل القمر الصناعى 201 بمواصفات تكنولوجية متطورة ويضم 38 قناة قمرية، مقابل 26 قناة قمرية في القمر الحالي 201.

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