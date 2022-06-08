عاجل- نجاح إطلاق القمر الصناعى المصرى 301

جدة - نرمين السيد - وانطلق القمر الصناعى المصرى فى الساعة 11:03 بتوقيت القاهرة، من قاعدة الإطلاق "كاب كانفرال" ولاية فلوريدا، عبر صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية، ونجح إنفصال القمر الصناعى واتجه إلى مداره حول الأرض.
وتم تصنيع القمر من خلال شركة تاليس، والتى استعانت بأفضل الشركات فى تجميع مكونات القمر المصرى، وبعدها تم نقله من موقع تصنيعه فى مرسيليا بفرنسا إلى ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث خضع القمر لمجموعة من الاختبارات للتأكد من سلامته قبل إطلاقه.
وتم إطلاق القمر الصناعى للحفاظ على نطاق تغطية الحالية، وإضافة تغطية لمناطق جديدة منها دول جنوب القارة الإفريقية، والتى سبق أن طالبت بتوفير تغطية من القمر الصناعى المصرى، إضافة إلى دول حوض نهر النيل وذلك لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية ويواكب توجهات القيادة السياسية فى تعميق العلاقات المصرية الإفريقية.
كما يقدم القمر الصناعى الجديد خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية جمهورية مصر العربية والمناطق النائية لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط وخاصة حقل ظهر، وكذلك توفير الإنترنت الفضائى دون شبكة اتصالات أرضية أو محمول، وذلك عن طريق طبق صغير مجهز والاشتراك والاستخدام للحصول على إنترنت مستقر وبجودة جيدة.
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