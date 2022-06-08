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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 10:59 مساءً - محمد السيد - /703060/بفستان-أبيض-أول-ظهور-لـ-شيرين-عبد-الوهاب-بعد-أزمتها-الأخيرة-مع-حسام-حبيب

شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب متابعيها وجمهورها بنشرها صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر السوشيال ميديا بعد تخطيها أزمتها مع طليقها حسام حبيب.

دوت الخليج يرصد أحدث ظهور لـ شيرين بعد أزمتها مع حسام حبيب

أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ قليل صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت خلالها بفستان أبيض أنيق.

وعلقت على الصورة التي شاركت بها متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا قائلة: “وحشتوني”، ونالت إعجاب الكثيرين من محبيها وجمهورها من خلال خاصية التعليقات.

وفي سياق آخر، كان محامي حسام حبيب قد علق على أزمة موكله مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد الواقعة الأخيرة التي شغلت الوسط الفني والسوشيال ميديا، وذلك من خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر شاشة قناة الحدث اليوم الفضائية.

محامي حسام حبيب ردا على شيرين عبد الوهاب

قال محامي الفنان حسام حبيب في مداخلته مع الإعلامي سيد علي: “أنا لست محامي شيرين عبدالوهاب، ولكن أنا محامي حسام حبيب وبدعو لهما بالتوفيق ويكون خلافهما زوبعة في فنجان ويعودان إلى بعضهما البعض".

ومن جانبها ردت الفنانة على سؤال أحد المتابعين حول علاقتها بالمطرب حسام حبيب قائلة: "لا بحبه ولا بكرهه.. وأرفض طبعا الرجوع إليه مرة أخرى"، وفي الوقت نفسه وضحت موقفها من العفو وإعطاء فرصة ثانية لمن تسبب في حزنها.

وأضافت: "إذا كان ربنا بيعفو.. أنا مش هعمل كده"، وعن مسامحتها لمن أذاها قالت عبر خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "مش على طول بس يأخذ وقتى ولما بسامح بسامح بجد والتسامح بيفيد صاحبة جدا".

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ويذكر أن الصورة الأخيرة التي ظهرت بها تعد أول ظهور لها بعد أزمتها والواقعة الأخيرة التي تجمعها بطليقها الفنان حسام حبيب ويأتي ذلك بعد الأزمة بينهما التي استدعت قيامها بإبلاغ الشرطة ضده لتواجده داخل منزلها.

وقالت في بلاغها ضد حسام حبيب إنه كان يحمل مسدسًا وكانت المفاجأة التي ذكرها حسام بالتحقيقات أن شيرين زوجته وردها لعصمته بعد انفصالهما بأسبوعين تقريبًا.