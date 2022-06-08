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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 10:59 مساءً - محمد السيد - /703058/مدعي-النبوة-بالجيزة-معنديش-معجزات-وحياتنا-كلها-استهزاء-فيديو

أنا معنديش معجزات والدنيا والحياة اللى احنا عايشيين فيها دي استهزاء.. هى تلك عبارات وائل محمد مدعى النبوة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وسط حالة من الجدل حول رسالته التى يريد توصيلها للمواطنين.

دوت الخليج ألتقى الشاب وائل البالغ 34 سنة من عمره لنكشف للجميع حقيقة إدعاء ذلك الشاب النبوة وانه المهدي المنتظر.

وقال وائل:" اسمي وائل محمد السيد عبد الرسول، فكرة المهدي عند السنة وعند الشيعة علشان تعرف أزاى موجود حوالينا، وسر الأحرف المتقطعة فى القرآن، لازن نعرف الأيات القرآنية الدالة على ذلك، والفكرة كلها والحياة اللى احنا عايشين فيها كلها استهزاء".

معنديش معجزات

وأضاف:" الفكرة مش فكرة مهدي منتظر الفكرة إنه ازاى ننذر الناس بعلامات يوم القيامة اللى قربت، وأي إنسان يقول على نفسه مهدي منتظر إما أن يكون مختل نفسيا أو متعاطي للمخدرات، ولازم ننذر الناس بالقرآن، وأنا معنديش معجزات واللى يقول كده يبقى كداب".

صورته فيديو.. ضبط سائق تحرش بسيدة بالنزهة

في واقعة جديدة وثقتها فتاة، بتصويرها مقطع فيديو بهاتفها المحمول، حول قيام شخص، بالتحرش بها بمنطقة النزهة، وتم عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

دوت الخليج

بداية الواقعة عندما تبلغ للواء علاء بشندي مدير عمليات مباحص القاهرة، من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، بورود بلاغ من صاحب شركة شحن وبصحبته زوجته تحمل جنسية إحدى الدول، وأدلى بتضرره من قائد دراجة نارية لا يعلمه، لتحرشحه بزوجته أثناء قيادتها سيارتها بمنطقة الشيراتون بدائرة القسم، وقامت بتصويره من خلال هاتفها.

فحص الفيديو

وفحصت أجهزة الأمن مقطع الفيديو وجمعت التحريات واستعانت بالتقنيات الحديثة وتم تحديد الدراجة النارية وتبين أنها باسم سائق من منطقة عين شمس، وأصله من محافظة المنيا وتم ضبطه على الفور، واعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال ذلك.

كشف ملابسات مقطع فيديو لتصوير السيدات بالساحل الشمالي

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو على الفيس بوك حول قيام شخص بتصوير بوضع هاتف محمول على وضعية تصوير الفديو مثبت بجوار سلة مهملات بدورة مياه خاصة بالسيدات بمطعم بمنطقة الساحل الشمالي بالعلمين، وتضرر سيدة من ذلك .

فحص الفيديو

بالفحص تبين أن الهاتف المحمول خاص بأحد العاملين بالمطعم المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، ومساعد مدير فرع المطعم لمسئوليته تجاه العاملين بالفرع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.