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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 10:59 مساءً - محمد السيد - /703057/ونتدلع-بلقيس-تكشف-الموعد-النهائي-لطرح-أغنيتها-الجديدة

كشفت المطربة بلقيس، الموعد النهائي لـ طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «ونتدلع»، والمقرر لها بعد غد الجمعة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية بلقيس الجديدة “ونتدلع”

أغنية بلقيس الجديدة

تنتظر الفنانة بلقيس طرح أغنيتها الجديدة “ونتدلع” بعد غد الجمعة وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وشاركت المطربة بلقيس، متابعيها وجمهورها بنشرها البرومو الرسمي لفيديو كليب أغنيتها «ونتدلع»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الفيديو قائلة: «موعدكم مع أغنية ونتدلع، الأغنيه الثامنة من أغاني ألبوم حالة جديدة الجمعة 10- 6.. متحمسين لونتدلع»، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

أغنية ونتدلع بلقيس

وفي سياق آخر، كانت قد احتفلت الفنانة بلقيس منذ أيام مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة «تويتر» بتحقيق أغنيتها التي تحمل اسم دبلوماسي نسب مشاهدات عالية.

وحققت أغنية دبلوماسي للفنانة بلقيس حوالي 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوي.

وتقول كلمات أغنية دبلوماسي للمطربة بلقيس: «حبيبي أنا جاية أقولك إن أنت عاجبني كلك.. دماغك باحترمها ودماغي أنت اللي فاهمها.. يا راسي ودبلوماسي يا مسيطر على إحساسي أنت الحب الوحيد.. والموضوع الأساسي».

«لا باحوّر ولا بأفور أنا باعاكسك رسمي تصور.. حبيبي أنا جاية أقولك في الجدعنة يتحلف لك.. وفين ما تروح مكان طبيعي يتوقف لك.. يا أستاذي وملاذي وحبي واعتزازي.. أنا بحبك وقلبي في حبك انتهازي.. أنت فلتة ولا غلطة أنت أصلي وكله أونطة».

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ومن ناحية أخرى، أثارت المطربة بلقيس ضجة وجدلا كبيرًا خلال الساعات الماضية بعد أن كشفت ملامح ابنها الذي يدعى تركي عبد اللطيف لأول مرة عبر السوشيال ميديا وجاء ذلك من خلال فيديو عبر موقع الفيديوهات الشهير “سنات شات”، وحصد الفيديو إعجاب الكثيرين وتداوله متابعيها وجمهورها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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