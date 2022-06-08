انت الان تتابع تفاصيل خبر "المصريين الأحرار" يهنئ الرئيس والشعب بـ 8 سنوات على خطوات قهر التحديات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 10:59 مساءً - محمد السيد - /703056/المصريين-الأحرار- يهنئ-الرئيس-والشعب-بـ-8-سنوات-على-خطوات-قهر-التحديات

د. عصام خليل : مصر القادرة عبرت المحن وانتصرت على الازمات

يهنئ حزب «المصريين الأحرار» رئيسًا وقيادات وأعضاء، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصرى الأصيل على مرور ثماني سنوات من القيادة الرشيدة عابرة بالبلاد تجاه بر السلامة.

دوت الخليج

وقال الدكتور عصام خليل رئيس الحزب – في بيان اليوم ، إن ثمانية سنوات كانت فارقة فى عمر مصر بداية من الخروج عن براثن حكم المتطرفين وانقاذ البلاد من طاغوت الجماعة الإرهابية،وصولًا لقيادة وطنية سياسية حكيمة ورشيدة ممثله فى شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى سجل له التاريخ تحقيق أصعب المعادلات بأعمال غير مسبوقة دون أن يلجأ يومًا لما يسمي أنصاف الحلول او يستعين يومًا بما يسمى المسكنات.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مصر تبدلت صورتها تحت قيادة الرئيس السيسي وسّجل لها التاريخ بحروف الماس «مصر القادرة» الصامدة وثابتة الإركان وقوية المؤسسات وصاحبة الصوت والقول والعمل والفعل، المؤثرة صاحبة الصدارة وركيزة المعادلات عالميًا وإقليميا، خروجها من شرنقة الازمات إلى رحبّ النجاحات وتجاوز أعتى الصعب والإشكاليات.

د. عصام خليل : مصر القادرة عبرت المحن وانتصرت على الازمات

وأكد أن الجمهورية الجديدة استطاعت تحدى التحدى وتجاوز كافة أشكال المحن والأزمات خرجت من دائرة - ركام سنوات الإهمال والإفساد- قوية صلبة وفق أستراتيجيات مدروسة وعمل جادّ وصبر دؤوب وإصرار وعزيمة ورؤية قائد مخلص للوطن ويحمل في قلبه هموم المواطنين، ولولا الأزمات العالمية وبيروقراطية ومعوقات بعض العاملين فى دولاب الدولة لتلامس المواطنين مع النتائج لتلك النجاحات وفق المستهدف منها بأبلغ صورة منشودة.

وأوضح أن مصر تبّدل على الصعيد الخارجى حيث عادت وبقوة الي عمقها الافريقي لتسكن قلب القارة بأعتبارها جزءا لايتجزأ – بعد غياب طويل – لتصبح رئيسا للاتحاد الإفريقى، فضلا عن دورها فى مؤازرة الأشقاء ودول الجوار فى كل ضيقة ومأزق لتكون مصر الحاضنة الحصن والحامى اشقاؤها ولعل الخطوط الحمراء فى ليبيا خير شاهدا، والثأر لابناء الوطن ولو تجاوزتنا حدود البلاد.

واكد"رئيس المصريين الأحرار" أن مصر عادت بقدرها وعظمتها بعد غياب 20 عامًا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حصدت بلادنا مقعدٍ غير دائم فى مجلس الأمن بينما وصلت إلي ترؤس لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، وترؤس القمة العربية، والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، واختيارها لرئاسة الاتحاد الأفريقى كما توثقت علاقات مصر بدول العالم وقواه الكبرى، واكتسبت حلفاء جدد فى أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وأشار إلى أن البلاد التى عانت شعبها من الأمراض المستوطنة مثل فيروس سى وغيرها اصبحت قادرة على حماية شعبها، تبدلت صورتها العشوائية لافضل المناطق الحضارية، ومن دولة تدخر للدعم فى خبر وفقط لتبدء حياة كريمة لمواطنيها، ومن ظلام دامس وعجز عن توفير احتياجات الطاقة تصبح مصر بين صفوف الدولة المتقدمة فى تصدير الطاقة وتحقيق الإكتفاء.

وتابع :" ان مصر التى عانت سنوات طويلة من تآكل الرقعة الزراعية اصبحت صاحبة النفوذ فى الاستصلاح الزراعى وخلق مناطق دلتا جديدة، وتحويل قناة السويس من مجرى ملاحى إلي منطقة اقتصادية ضخمة، ودخلت بقوة التصنيع وفتحت أبواب التعاون مع كل الأصدقاء والجوار، لم تعرف التبعية وقرارها من قيادتها ومسؤوليها، وكانت سباقة فى الثورة التكنولوجية المتقدمة، ولم تدع مجالًا دون ترك بصمة حرفية تليق بقدرة الجمهورية الجديدة".

واشار إلى أن وسط الأزمات العالمية سوءا جائحة كورونا او أزمة الحرب الروسية الاوكرانية عجزت دول متقدمة عن توفير احتياجات ومتطلبات رعاياها، وفي ذات الوقت كانت ومازالت مصر القادرة على توفير كافة احتياجات مواطنيها ولم تتأثر أو تنال منها الأزمة رغم اننا من عداد الدولة النامية تستطيع توفير مايحتاج المواطنين بصورة عادية رغم الظروف الاستثنائية العالمية.

واختتم قائلا:" لدينا يقين أن الجمهورية الجديدة التى دعا إليها الرئيس تضع مصر فى صفوف متقدمة علي الدوام وتمضى بخطوات راسخة تحت قيادة جسوره تحب الوطن وتصون الأمانة وتقدر معنى المسؤولية فاننا تحت مظلة مصر وقيادة رجل دولة من طراز فريد، لم يعبء مكائد او عقبات، وكافة أشكال الاساءات او المعاناة، كان نموذجُا للعطاء وتحدى التحدى بقوة وصلابة أبطال العسكرية المصرية".