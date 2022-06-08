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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 10:59 مساءً - محمد السيد - /703054/الشيوخ-يواصل-جلسات-الإسبوع-المقبل-باستكمال-مناقشات-خطة-التنمية-ونظر-تعديلات-قانون-الرياضة

تشهد جلسات مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الإسبوع المقبل مواصلة مناقشة خطة التنمية للعامة المالى الجديد، ونظر تعديلات الحكومة على مشروع قانون الرياضة.

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كما يحيل المجلس يوم الأحد المقبل عدد من تقارير اللجان النوعية للاقتراحات المقدمة من الأعضاء حيث تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من نصيف حفناوى العفيفي، بشأن إنشاء قصر ثقافة قها والنائب محمد صلاح البدري، بشأن استغلال الإمكانيات السياحية لمحافظة المنيا.

وتضم أيضا تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب / محمد البنا ، بشأن أهمية تشغيل الطريق الصحراوي الشرقي المتفرع من طريق سفاجا قنا والذي يصل إلى الأقصر، والنائب محمد حمزة، بشأن معاملة ريف الإسكندرية كباقي القرى بمصر في اعمال البناء، وتقرير لجنة الصحة و السكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب / محمد السباعي ، بشأن تشكيل فرق تغذية اكلينيكية بكل المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مكونة من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأخصائيين التغذية العلاجية والتمريض لتلبية حاجه الحالات المرضية الحرجة او حتى حاجه المرضي المترددين على العيادات الخارجية من حالات السمنة والنحافة والامراض المزمنة وحالات سوء التغذية عند الرضع وطلبة المدارس والمراهقين.

الشيوخ يواصل جلسات الإسبوع المقبل باستكمال مناقشات خطة التنمية ونظر تعديلات قانون الرياضة

وتضم أيضا تقارير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب أكملنجاتي بشأن :تفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقا لما ورد بالقانون 67 لسنة ٢٠١٦ لما يمثله من احد عوامل التحفيز للالتزام بإصدار الفواتير الضريبية مما يسهم بزيادة الالتزام الطوعيلدى الممولين ، وأيضا صدور الكتاب الدوري رقم 5 لسنة ٢٠٢١ من مصلحة الضرائب المصرية بشأن بعض الالتزامات الضريبية المقررة قانونا على الجمعيات الاهلية الصادر بشأنها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهليرقم 149 لسنة ٢٠١٩، وتقرير لجنة الطاقة و البيئة و القوى العاملة بشأن الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب سليمان الزملوط . بشان تقديم تسهيلات بنكية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية للأفراد بالتقسيط ،وتقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الاقتراح برغبة المقدم السيد النائب / رزق علواني .والسيد النائب / صالح سلطان بشأن دراسة وتفعيل وانشاء مكتب تأمينات مطور بمركز الضبعة بمحافظةمرسي مطروح .

كما تشهد يوم الأحد أيضا استكمال نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢۰۲۳/۲٠٢٢ والتأشيرات العامة المرافقة له ، ويوم الاثنين تشهد مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مع مكتـب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة ٢٠١٧.