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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 10:59 مساءً - محمد السيد - /703053/نيكول-سابا-تطرح-أغنية-سمك-القرش-من-جديد-بعد-حذفها-من-يوتيوب

طرحت الفنانة اللبنانية نيكول سابا من جديد أغنيتها “سمك القرش” التي كانت قد طرحتها أمس الثلاثاء ولكنها عادت وحذفتها.

دوت الخليج ينشر أغنية نيكول سابا الجديدة “سمك القرش”

أغنية نيكول سابا الجديدة

طرحت الفنانة نيكول سابا فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “سمك القرش” من جديد عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وذلك بعد أن حذفته قبل ساعات.

أغنية سمك القرش لـ نيكول سابا من كلمات عبد الرحمن عاصم مانو، ومن ألحان كريم عاشور والتوزيع لـ أمين نبيل، وتولى إخراج الفيديو كليب الخاص بالأغنية المخرج والمطرب جاد شويري.

وشاركت الفنانة نيكول سابا صورة أغنيتها الجديدة، متابعيها وجمهورها للترويج لها بعد طرحها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب من جديد بعد حذفها.

أغنية سمك القرش نيكول سابا

وعلقت نيكول سابا على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلة: “الحمد لله الكليب رجع صار عاليوتيوب واللينك الجديد هنا” .

وكانت اللبنانية نيكول سابا كشفت الأسباب الحقيقية لحذف فيديو كليب أغنيتها الجديدة "سمك القرش" من القناة الرسمية لها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد ساعات من إطلاقها رسميًا، وكتبت عبر صفحتها: "أنا ما حذفت كليبي الجديد سمك القرش”.

وتابعت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: “صار فيه مشكلة صغيرة عم نحلّها.. وإن شاء الله ساعة وبيرجع بصير موجود عاليوتيوب..‏ الحمد لله العيون من أولّها مبلّشة بس خير كل شي بينحلّ والصبر جميل".

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جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيكول سابا كان مشاركتها على مسرح الرياض من خلال مسرحية الليلة الكبيرة التي عرضتها في أول أيام موسم عيد الفطر الماضي 2022.

وشارك نيكول سابا في بطولة مسرحية الليلة الكبيرة عدد من النجوم مثل محمود عبد المغني ومحمود الليثي، ومحمد عبد الرحمن، وبدرية طلبة، ميرهان حسين، طه الدسوقي، و أمير صلاح الدين، وآخرين والعمل من تأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، والإخراج لـ بتول عرفة.