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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 10:59 مساءً - محمد السيد - /703055/إبراهيم-عيسى-العلاقة-بين-مصر-والمواطن-ليست-حب-من-طرف-واحد

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن العلاقة بين المواطن ومصر ليست حب من طرف واحد، ولكن يجب أن تكون العلاقة من الطرفين في كل الأحوال، اي أن المواطن المصري يقدم ما لديه يجب أن يشعر بالتقدير من قبل الدولة، موضحا أن أصل الأوطان هو المواطن وليس الجبال والآثار والأنهار والأراضي.

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وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن المواطن هو أغلى ما في الأوطان وليس البترول والغاز والمعابد والكنائس والمساجد وغيرها، المواطنون هم من يصنعون الأوطان وليس الأرض، لافتا إلى أن حب المواطن لبلده نابع من داخله.

وتابع: "محدش يقول أنا بحب مصر عشان أحسن بلد في الدنيا، أو أحسن شعب في الدنيا، انسوا التفضيلات العنصرية دي، إحنا مش أحسن بلد في الدنيا، مصر فيها حاجات جميلة ورائعة وفيها سلبيات، مصر بلد جميلة زي أي دولة أخرى".

إبراهيم عيسى: الطفل المصري ليس أذكى طفل في العالم

ورفض المقولات التي تردد حول أن الطفل المصري أذكى طفل في العالم وأن مصر هي الأفضل في العالم قائلا: "انسوا الخرافات دي، خلونا نتكلم بجد إحنا بنحب البلد نفسها، مش عشان هي الأفضل في العالم انسوا الكلام ده".

وأردف أن محمد الشوربجي قرر تمثيل إنجلترا بدلا من مصر في لعبة الاسكواش لأنه لم ير أي دعم من قبل مصر بجانبه، مشددا على أن عدم وجود دعم من اتحاد الاسكواش ليس مبرر لترك الدولة وتمثيل أخرى.