متحديا أزماته القلبية ... أجويرو يعود للملاعب بقميص برشلونة.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 10:38 مساءً - ظهر سيرجيو اجويرو، نجم برشلونة الإسبانى السابق بقميص فريقه في مباراة خماسية اليوم، الأربعاء، في أول ظهور للأرجنتيني بعد قرار الاعتزال بشكل رسمي بسبب أزمات في القلب.

وشارك أجويرو في مباراة خماسية بقميص برشلونة على الرغم من اعتزاله اللعبة بناء على نصيحة طبية، حيث قرر اعتزاله كرة القدم في سبتمبر الماضي بعدما ثبتت الفحوصات الطبية إصابته من مشكلات في القلب، تجبره على عدم لعب كرة القدم مرة أخرى.

وكان أجويرو قد تعرض لإصابة في مباراة الفريق أمام نظيره ألافيس، في 30 أكتوبر الماضي، ضمن الجولة الثانية عشرة للدوري الإسباني.

وعاش أجويرو أجمل أيامه الكروية مع مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي أزاح الستار في مايو الماضى عن تمثال لأجويرو الذى يعتبره أحد أساطير السيتي أمام ملعب "الاتحاد" معقل الفريق، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (2011-2012).

وكان مانشستر سيتي قد حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2012 بفضل هدف قاتل سجله أجويرو في الدقيقة 90+4 من مباراة كوينز بارك رينجرز في الجولة الأخيرة، ليقود الفريق السماوي للفوز (3-2).

ويقع تمثال أجويرو على الجانب الشرقي من ملعب "الاتحاد"، وصممه النحات البريطاني آندي سكوت، وتم تشييده باستخدام آلاف القطع الملحومة من الفولاذ المجلفن، ويضيء في الليل بإضاءة زرقاء.

جدير بالذكر أن أجويرو قضى 10 مواسم مع مانشستر سيتي (2011-2021) قبل رحيله إلى برشلونة مجانا ثم الاعتزال مؤخرا بسبب مشكلة في القلب.

وخلال فترته مع السيتي خاض أجويرو 390 مباراة سجل خلالها 260 هدفا، وحقق 15 لقبا.

اجويرو بقميص برشلونة

اجويرو يشارك في مباراة خماسية

اجويرو