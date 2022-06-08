مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم 31300 ميجاوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 10:37 مساءً - أفاد مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم الأربعاء، أن أقصى حمل بلغ 31300 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم تخفيض الأحمال خلال اليوم السابق، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأوضح تقرير المرصد أن الفارق بين المتوقع بلغ اليوم الأربعاء، 16500 ميجاوات، مقابل 20101 ميجاوات في اليوم السابق.

وتابع التقرير، أن الحمل الأدنى في الإنتاج والفارق بين المتوقع والمتاح يبلغ 17500 ألف ميجاوات، وأن نسبة المتغيرات بالمقارنة بالعام الماضي كانت على مستوى الحمل الأقصى 8.39%.

فيما أكد أن الحمل الأدنى بلغ 11.73%، ونوه بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم الثلاثاء، باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

وتابع التقرير أنه لم يتم تخفيف الأحمال منذ يونيو 2015، وتوقفت عمليات قطع التيار بسبب عدم توافر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.