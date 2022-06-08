سفير مصر بالكويت: بلادنا حققت إنجازات رياضية عديدة خلال الـ8 سنوات الماضية

وقال شلتوت، مساء اليوم الأربعاء، على هامش المباراة الودية بين المنتخب المصرى لكرة السلة على الكراسى المتحركة ونظيره الكويتى والتى أقيمت فى نهاية المعسكر التدريبى للمنتخب المصرى، إن اهتمام القيادة السياسية المصرية بالشباب والرياضة وتهيئة كافة الإمكانيات بالدولة لرعاية الشباب خاصة فى الأعمار الصغيرة بات واضحا ما يشير إلى وجود إنجاز حقيقى على أرض الواقع وتحقيق العديد من النجاحات الرياضية.
وأضاف شلتوت، أن الإرادة المصرية قادرة على تحقيق الإنجازات خاصة مع وجود قيادة سياسية تعمل فى كافة الاتجاهات للنهوض بالوطن فى زمن قياسى كما أنها تولى اهتماما كبيرا بالشباب والرياضة لخلق جيل جديد من الشباب يواكب الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة المصرية 2030.
من جانبه، قال الدكتور عماد حشيش الملحق الثقافى بسفارة جمهورية مصر العربية فى الكويت، إن المعسكر التدريبى لمنتخب مصر لكرة السلة على الكراسى يأتى فى إطار رفع قدرات المنتخب وتأهيله استعدادا لكافة البطولات القادمة مؤكدا على حفاوة الاستقبال والتنسيق الجيد للمعسكر التدريبى من الجانب الكويتى.
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