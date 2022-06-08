بريطانيا ومصر يحتفلان بشراكتهما الخضراء بالإعلان عن اتفاقيات مناخية جديدة

جدة - نرمين السيد - انتهزت السفارة البريطانية فى القاهرة والمجلس الثقافى البريطانى الفرصة للإعلان عن سلسلة من المبادرات والاتفاقيات الجديدة بشأن تغيّر المناخ، بما يتضمنها من شراكات مع المؤسسات الرسمية المصرية.

أعلنت السفارة البريطانية أن المملكة المتحدة ستقوم بتوقيع اتفاقية ضمان مع بنك التنمية الإفريقى والتى ستسمح بدورها إلى تمويل ما يصل إلى مليارى دولار من تمويل المناخ فى جميع أنحاء إفريقيا، مع تخصيص جزء من هذا لمصر.

يأتى ذلك فى أعقاب التصريحات الواضحة للحكومة المصرية بشأن أهمية التمويل المناخى للتمكن من تحقيق الأهداف المناخية الطموحة.

بالإضافة إلى ذلك، ستوقع شركة FSD Africa، المستثمر المالى الممول من الحكومة البريطانية، اتفاقية مبدئية مع الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر لمساعدة صناديق التأمين والمعاشات التقاعدية المصرية على دمج الإطارات الخضراء والصديقة للبيئة فى أعمالهم.

ومن جانبه، أعلن المجلس الثقافى البريطانى، المنظمة الدولية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية فى المملكة المتحدة، عن مشاريع جديدة فى مصر فى إطار برنامجه العالمى "الاتصال المناخى"، التزاما منه بجعل مؤتمر قمة المناخ COP27 الأكثر شمولاً على الإطلاق، يهدف البرنامج إلى جمع الاشخاص من جميع أنحاء العالم معًا لمواجهة تحديات تغيّر المناخ من خلال الشراكات والمشاريع والموارد التعليمية والحوارات السياسية والأحداث وهذا عبر منصات التعليم والفنون واللغة الإنجليزية التابعة للمجلس الثقافى البريطانى.

ولاستكشاف الدور الحيوى الذى يلعبه التعليم فى مكافحة أزمة المناخ، أعلن المجلس الثقافى البريطانى عن استثمار منحة بقيمة 11 مليون جنيه مصرى فى شراكات التعليم العالى المناخية التى تدعم التعاون بين الجامعات البريطانية والمصرية عبر مجموعة من القضايا المناخية بما فى ذلك البحث وتطوير الدورات المعتمدة على المناخ جامعات صديقة للبيئة.

وتم تدشين هذه الشراكات خلال جلسة "شبكة مناخ التعليم العالى" التى قام بها المجلس الثقافى البريطانى فى بداية اليوم، حضر الجلسة رؤساء وممثلون عن جامعات مصرية وبريطانية تعمل فى مجال المناخ وناقشوا التعاون المستقبلى بين شبكة جامعات COP 26 وشبكة جامعات COP27 المصرية الناشئة وأيضاً السياسات فى مجال أبحاث المناخ وحملة السباق للوصول إلى صفر انبعاثات، وهى حملة عالمية تُلزم الشركات والمدن والمناطق والمستثمرين بتحقيق صافى انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

وأعلن المجلس الثقافى البريطانى أيضًا عن موارده المتاحة فى اللغة الإنجليزية والمناخ للمعلمين والطلاب، ستكون هذه الموارد جزءًا من عرض تدريب المعلمين المقدم من المجلس الثقافى البريطانى إلى 10000 معلم فى كل من أنظمة وزارة التربية والتعليم والأزهر وجزءًا من تدريب "مليون سفير للمناخ" فى جميع أنحاء مصر وإفريقيا على نطاق أوسع بالشراكة مع جامعة عين شمس.

كما أعلن المجلس الثقافى البريطانى أيضًا عن مجموعة واسعة من الفرص فى الفنون والثقافة والتعليم واللغة الإنجليزية لجلب الفنانين والمخرجين والأكاديميين والعلماء والباحثين والمدرسين والطلاب والمجتمع المدنى والشباب إلى طاولة النقاش حول المناخ.

وأعقب ذلك جلسة تواصل فى حديقة السفارة، وكلمات افتتاحية ألقاها السفير البريطانى جاريث بايلى، والقائمة بأعمال مدير المجلس الثقافى البريطانى روث كوكس، وكذلك معالى وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

انتهز السفير جاريث بايلى هذه الفرصة ليعلن أيضًا أن شركة بتروفاك البريطانية فازت بمشروع لإجراء دراسة جدوى مع شركة ميديترينيان إنرجى بارتنرز (MEP) فى مصر لبناء منشأه جديدة تعمل على تحويل الهيدروجين إلى الأمونيا، تستهدف إنتاج 125 ألف طن كل عام من الأمونيا الخضراء للتصدير.

واختتم الحدث بحلقة نقاش حول "الطريق إلى مؤتمر قمة المناخ COP 27"، بمشاركة السفير بايلى ومعالى وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بالإضافة إلى شباب مختص فى قضية المناخ أحمد ياسين وسارة بدر.

وفى كلمته، أكد وزير التعليم العالى، على أهمية التكاتف والتعاون لمواجهة قضية تغير المناخ والتى تُشكل الخطر الأكبر على جميع الكائنات الحية، مشيرًا إلى أن انعقاد قمة COP26 فى مدينة جلاسكو البريطانية، كان بمثابة الأمل فى جمع قادة العالم لوضع خارطة طريق للحفاظ على الأرض، وإلزام جميع البشر باتباعها واحترامها، مشيرًا إلى أن مصر من جانبها لم تكتف بدور المُراقب، ولكنها ومن خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف COP27 تتسلم الراية من مدينة جلاسكو، لتلعب دورًا فاعلاً فى الحفاظ على الكوكب من المخاطر الوشيكة وإيجاد حلول لإنقاذه، مُعربًا عن تطلع مصر بأن تُسفر قمة COP27 عن اتخاذ تدابير أكثر كفاءة وحسمًا لإنقاذ المناخ.

وأكد أهمية الدور الذى تقوم به مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى فى مواجهة تغير المناخ وتبعاته، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة استعدادًا لمؤتمر COP27، والتى تسعى الوزارة من خلالها لتقديم الحلول العلمية المُناسبة واستخدامها بأفضل طريقة مُمكنة، مشيدًا بدور المجلس الثقافى البريطانى (British Council)، كمنظمة تعليمية وثقافية فى نشر الوعى بالمواد الخامسة والسادسة من اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتوفير فرص التعليم والتدريب والبحث من خلال البرامج التى يُقدمها، معربًا أن تُسفر كافة الجهود عن تحقيق مستقبل مُستدام يضمن حياة مناسبة وأكثر نظافة للأجيال القادمة.

وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد: "نشكر زملائنا من المملكة المتحدة على دعمهم لنا للأشهر الستة أو السبعة الماضية فى كيفية تنظيم مؤتمر المناخ كوب27 على أفضل وجه نظرًا لأننا حصلنا على 11 شهرًا فقط لتنظيمه، يسعدنا إعلان أن وزير الخارجية والرئيس المعين لمؤتمر كوب27 سامح شكرى قد وقع رسميًا اليوم على اتفاقية البلد المضيف فى بون، سيكون مؤتمر كوب27 هو مؤتمر المناخ للتنفيذ".

كما قال السفير البريطانى فى مصر جاريث بايلى: "اليوم هو احتفال" بالشراكة الخضراء "المزدهرة بين المملكة المتحدة ومصر، مع بقاء 150 يومًا حتى مؤتمرCOP27، نقوم بتقييم ما تم تحقيقه حتى الآن، ونعلن عددًا من الاتفاقيات الجديدة لدعم مصر فى تحولها الأخضر، بما فى ذلك تمويل المناخ والتجارة والتعليم، إنه لمن المشجع أن نرى الخطوات المهمة التى اتخذتها مصر بالفعل، خاصة بعد الإطلاق الأخير لاستراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، ونحن حريصون على مواصلة العمل معًا لضمان نجاح COP27 بشكل كبير، ساعة الأرض تدق، ونحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات الآن. "

وقالت إليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافى البريطانى: "تغير المناخ هو أهم قضية للأجيال القادمة، لقد أعلنا اليوم عن عدد من المبادرات الجديدة من خلال برنامجنا "التواصل المناخى" بمصر والذى يهدف إلى البناء على تعهدات حكومة المملكة المتحدة فى مؤتمر قمة المناخ COP26ويدعم أهداف الحكومة المصرية فى مؤتمر قمة المناخ 27، التزامًا بجعل مؤتمر قمة المناخ 27 هو الأكثر شمولاً على الإطلاق، فإن برنامجنا يربط الأشخاص من جميع أنحاء العالم، من جميع الخلفيات والتخصصات، من خلال عملنا فى الفنون والثقافة والتعليم واللغة الإنجليزية، لمواجهة المشاكل المناخية، فى العام الماضى، وصل برنامج "التواصل المناخى" إلى 233 مليون شخص على مستوى العالم، ويعمل المجلس الثافى البريطانى على البناء على هذا قبل مؤتمر قمة المناخ 27 وما بعده، لضمان استمرار مكانة المناخ فى صميم دورنا كمنظمة للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية".

حضر الفعاليات أكثر من 300 شخص يعملون فى القطاعات المتعلقة بالمناخ فى مصر، من مختلف القطاعات الحكومية، والتعليم، والأعمال التجارية، والمجتمع المدنى.