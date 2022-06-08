التخطيط وجائزة التميز الحكومى تطلقان ورشة عمل جائزة تكافؤ الفرص

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى إن جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة تمثل نقلة نوعية فى فكر جائزة مصر للتميز الحكومى، والتى بدأت فى عام 2018 وأول دورة إعلان نتائج لها فى 2019.

وأوضح مصطفى أن الجائزة تمثل إحدى الأدوات لتغيير ثقافة العمل الحكومى فى مصر، مضيفا أن الجائزة تهدف الى تشجيع النموذج المؤسسى الحكومى الذى يعمل على دمج المساواة بين الجنسين وخلق بيئة عمل آمنه وملائمه لذوى الاعاقة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص على المستوى الاستراتيجى والتنفيذى.

وتابع مصطفى أن الدورة الأولى من الجائزة ركزت على الخطوات والعمليات والاجراءات، لكن يظل ماوراء ذلك هو عنصر تغيير الثقافة، مؤكدا أهمية هذا العنصر فى دور القيادات، موضحا أن الورشة تأتى تأكيدا على الدور المحورى للقيادات لإبراز النماذج المتميزة وترسيخ ثقافة التميز والذى يمثل الأسلوب المعتاد وليس الاستثناء.

وأوضح مصطفى أن كل الجهات تتضافر وتتكامل لتحقيق رؤية مصر المستقبلية، رؤية مصر 2030، متابعا أن جائزة التميز بشكل عام تمثل أحد الروافد لتحقيق رؤية مصر 2030 والتى تتحقق بمشاركة كل فرد بمجاله، وبعدة روافد تتضمن روافد مالية وتنفيذية وسياسية وغيرها وكذلك روافد فى طريقة العمل وتغيير ثقافة الحياة، و أن جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة تمثل امتدادا لتلك الفلسفة.

وأكد أن تحقيق رؤية مصر 2030 يتطلب مشاركة كل طاقات وعناصر المجتمع، وأن ذلك استدعى النظر وفهم العناصر التى لم تتاح لها الفرصة أن تساهم بكل مالديها وبشكل يضيف قيمة أكبر، موضحا أن جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة يعتمد المبدا الأساسى لها فى وجود فرص متكافئة لفئات المجتمع كافة، وتمكين المرأة، وأن الإطار العام للجائزة يعتمد على أن المجتمع الذى يمتلك طموحا لتحقيق رؤية مصر 2030، يستطيع تحقيقها من خلال مشاركة المجتمع ككل بأن يتم إتاحة الفرصة للجميع للمساهمة بالقدر الأكبر من طاقاته.

وأكد مصطفى ضرورة الاهتمام بتكافؤ الفرص وإتاحة الفرصة الكامنة فى العنصر النسائى وشرائح المجتمع كافة فى التعبير عن ذاتها وإعطاء كامل طاقتها، والذى يمثل احد أسباب إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة.

وأضاف أن محاولة الوصول إلى تكافؤ الفرص وتمكين المرأة يتم بشكل مؤسسى، حيث أنه يتم النظر إلى ماقدمته المؤسسة التى تضم العنصر النسائى لتوفير بيئة داعمة ومحفزه لتحقيق الفرصة الكاملة والمتكافئة لكل العناصر والفئات بالمؤسسة لتقديم افضل مالديها، موضحا أن ثقافة العمل لن تصبح ثقافة إلا إن كانت مؤسسية.

وتطرق المهندس خالد مصطفى إلى الآلية التى تعمل بها الجائزة، موضحا أنها تبدأ بإعلان معايير الجائزة ثم توفير تدريب للممثلين فى الجهات المختلفة على كيفية تطبيق تلك المعاييرفى مؤسساتهم، ثم الانتقال إلى عملية التقديم، و الدخول فى مراحل التقييم والتى تتضمن مرحلة التصفية المبدأية، والتقييم المكتبى، ثم التركيز على القائمة القصيرة من العشرة الأوائل ويتم تقييمهم ميدانيا، ثم مرحلة التحكيم.

وأكد أن المبادىء التى تعمل عليها الجائزة تعتمد على أهمية توفير مبدأ الثقة فى الجائزة والتى تمثل حجر الأساس لإحداث أثر، متابعا أن الفلسفة الأساسية من الجائزة تتمثل فى تغيير الثقافة على الأرض للنهوض بمجتمع متكامل يستطيع تحقيق رؤية مصر 2030.

من جهتها، أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، بالعمل المتميز فى جائزة التميز الحكومى، معربة عن فخرها بتلك الجائزة التى تم إطلاقها خلال احتفالية المرأة المصرية فى مارس الماضى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدة أن هذا يعد دليلا على ما تحظى به المرأة المصرية من دعم وتقدير، وأن الجائزة تعد أحد ثمار الجهود المبذولة لتنمية قدرات السيدات فى الجهات الحكومية.

بدوره، أوضح الدكتور خالد زكريا استشارى أول الحوكمة الاقتصادية بمشروع الحوكمة الاقتصادية، رئيس مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومى، أن التفكير فى توسيع مجال جائزة التميز الحكومى ليشمل تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بدأ وتم العمل عليه وإطلاقه خلال فترة وجيزة، الأمر الذى يعكس أن مصر تستطيع بالفعل العمل ليس فقط فى المجالات المتعلقة بالطرق والانشاءات والجوانب التنموية، لكن أيضا مايتعلق بصنع السياسات، والعمل على جوانب خاصة بالتطوير والإصلاح الإدارى.

وأضاف زكريا أن تقرير التنمية البشرية 2021 ركز على مؤشرات مصر فيما يخص التمكين، مشيرا إلى تحقيق مصر المرتبة الـ 78 فيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بالتمكين السياسى، وهى النسبة الأعلى فى تاريخ مصر مقارنة بالعشر سنوات السابقة لها والتى بلغت مرتبة مصر فيها 126.

وحول نسبة النائبات فى مجلس النواب، أوضح زكريا أنها بلغت 28%، ونسبة 14% فى مجلس الشيوخ، و 25% فى مجلس الوزراء، و 27% فيما يخص نواب الوزراء، 31% لنواب المحافظين، مؤكدا ارتفاع نسب مشاركة المرأة على مستوى القيادات السياسية.

وأكدت الدكتورة سلوى طبالة، استشارى أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، اهتمام الوكالة الأمريكية بالمرأة ليس فقط لأنها نصف المجتمع لكن لأنها تأتى فى قلب الدولة واستراتيجيتها والتى تدعم المرأة فى المحاور كافة، وكذا استراتيجية دعم المرأة 2030 والتى كان من أهم مكوناتها محور مهم والمرتبط بالقيادات النسائية فى الجهاز الإدارى للدولة وهو المحور الذى يشرف فيه مشروع الحوكمة الاقتصادية بالعمل عليه بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومى للمرأة.