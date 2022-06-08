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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /703052/إحالة-مدير-التنظيم-والادارة-بشمال-سيناء-و٤-مسؤولين-للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مديرة مديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء و4 مسؤولين آخرين من مساعديها للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة، وقيام المحالة الأولى بتقاضي مبالغ مالية من جهة عملها دون وجه حق بمساعدة باقي المحالين.

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أكد تقرير الإتهام أن المحالين الخمسة بدائرة عملهم بمحافظة شمال سيناء خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها

التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن مديرة مديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء صرفت لنفسها قبل إحالتها للمعاش بدل السفر والإنتقال إلى القاهرة عن المأموريات، وأعتمادها إستمارات الصرف رغم تواجدها بمقر عملها بمدينة العريش مما ترتب عليه قيامها بصرف مبالغ مالية دون وجه حق

بدل السفر

وراجع مراجع حسابات بمديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء إستمارة صرف بدل السفر والإنتقال للقاهرة الخاصة بالمحالة الأولى مديرة مديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء، وأتخذ إجراءات الصرف دون تقديمها تقرير إنجاز المأمورية بالمخالفة للتعليمات مما ترتب عليه قيامها بصرف مبالغ مالية دون وجه حق

المأموريات

وتبين من أوراق القضية أن نجلة مراجع حسابات بمديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء إتخذت إجراءات صرف بدل السفر والإنتقال الخاصة بالمحالة الأولى عن بعض المأموريات، وراجعت إستمارات دون تقديم تقرير إنجاز المأمورية مما ترتب عليها صرفها أموال دون وجه حق.

وحرر مدير الشئون المالية والإدارية بمديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء إستمارات صرف بدل سفر وأنتقال المحالة الأولى، متخذًا إجراءات الصرف دون تقديم تقرير إنجاز المأمورية مما أسفر عن صرفها مبالغ مالية دون وجه حق.

إهانة محافظ شمال سيناء

وقامت فني تشغيل بإدارة الحسنة التعليمية بشمال سيناء بإهانة كل من محافظ شمال سيناء، والمحالة الأولى، وأتهمتهما بالفساد والتشهير بهما عن طريق النشر على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك)، وذلك يعد مخالفة يحاسب عليها القانون.

إجراء انتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية إليكترونيا

وتجري اللجنة المشرفة على انتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية، الانتخابات لاول مرة بنظام التصويت الإليكتروني وذلك يوم 10 يونيو القادم.