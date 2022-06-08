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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /703051/أحمد-فوزي-التنسيقية-ومستقبل-وطن-قد-يختلفوا-فى-الرؤي-ويجمعهم-دعم-الدولة-المصلحة-العامة

قال النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مستقبل وطن، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء الحوار الوطني، شهدت حالة اجماع لدي كل السياسيين، ومختلف القوي والتيارات السياسية، مضيفا” بالفعل جاءت فى التوقيت المناسب لاننا فى حاجه لجمع كافة القوى السياسية على طاولة واحدة من أجل مصلحة الوطن”.

دوت الخليج

نائب التنسيقية أحمد فوزي: التنسيقية ومستقبل وطن قد يختلفوا فى الرؤي ويجمعهم دعم الدولة المصلحة العامة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن حزب مستقبل وطن قدم رؤيته بشأن الحوار الوطني، من خلال ممثلية وكوادره للأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث قام الحزب بطرح رؤيته وتسليمها كباقي القوى السياسية، كذلك التنسيقية، تقوم باعداد رؤية وتصور لتقديمه، متابعا أن كل الرؤي تهدف لمصلحة الوطن والحياة الحزبية، إضافة إلى أن التنسيقية تجمع كل القوي والأيدولوجيات داخلها.

وأكد أن التنسيقية ومستقبل وطن هدفهم المصلحة العامة نختلف فى الرؤي ولكن نتفق فى المصلحة العامة

وتابع النائب احمد فوزي، أنه أذا تعارضت رؤي أحد الأحزاب أو التيارات المسشاركة فى الحوار الوطني، مع رؤية التنسيقية، فإن التفضيل سيكون لمصلحة الوطن، لافتا إلى أنه لن يكون هناك اختلافات وذلك لأن التوصيات التي تخرج من الحوار الوطني جاءت نتيجة مشاركة كل الاطياف.

وأشار البرلماني، إلى حديث الرئييس السيسي، أن الدولة واجهت خلال ٨ سنوات الماتضية ، تحديات علي كل المستويات سياسبة واقتصادية، إضافة إلى تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية، والتي اثرت على عدم اهتمام الدول بالجانب السياسي فقط.

وقال فوزي ، أن المشكلة التي واجهت الدولة المصرية على مر العصور هي عدم وجود طاولة واحدة تجمعهم للحوار، لافتا الى أن التنسيقية استطاعت من خلال تجربتها فك هذه الشفرة التي عاني منها الشباب والسياسيين، حيث تضم سته وعشرين حزب بمختلف انتمائتهم وتوجهاتهم،مضيفا “ قد نختلف سياسيا ونتفق حول دعم الدولة وملصحة الوطن.

وتابع التنسيقية قائمة على حرية التعبير والرأي، حتي وان كان هناك اختلاف فى الرأي، و قد تختلف رؤي الاحزاب عن التنسيقية، ولكن لا يوجد توجه داخل التنسيقية بتبني وجهة معينة وتعطي اعصائها الحرية فى دراية الموضوعات بكل شفافية وابداء الرأي بحرية، مضيفا” التنسيقية لسيت الاتفاق ع هدف واحد ولكن جمع الجميع للوصول لروية شاملة هدفها مصلحة الوطن”.