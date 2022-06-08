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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /703049/أشرف-زكي-وعمرو-محمود-ياسين-أوائل-الحضور-بعزاء-المنتج-محسن-علم-الدين

بدأت أسرة المنتج الراحل محسن علم الدين في استقبال عزاءه منذ قليل بمسجد الحامدية الشاذلية، وذلك عقب صلاة المغرب اليوم الأربعاء.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عزاء المنتج محسن علم الدين

عزاء المنتج محسن علم الدين

حرص على حضور عزاء المنتج الراحل محسن علم الدين كلا من الدكتور والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والسيناريست مدحت العدل، وخالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية والمنتج والمؤلف محمد حفظى والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمنتج والسيناريست فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما، والمنتج محمد العدل والفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين.

وكان قد تم تشييع جثمان المنتج الراحل محسن علم الدين يوم الأحد الماضي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحرص على الحضور الفنان أشرف زكي والمخرج عمر عبد العزيز وخالد عبدالجليل والمنتج عادل حسنى والمنتج شريف مندور، والأمير أباظة وتم دفنه بمقابر الغفير بطريق صلاح سالم.

وفاة محسن علم الدين

يشار أن المنتج الراحل محسن علم الدين كان قد رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد صراع مع المرض، حيث كان أحد فرسان الانتاج السينمائى في منتصف القرن الماضي، وعمل فى مجال الانتاج كتلميذ نجيب ومبشر لعملاق الانتاج السينمائي رمسيس نجيب فى مطلع العقد السادس من القرن الماضي.

وفي بداياته اكتسب المنتج محسن علم الدين بشكل سريع حب واحترام الجميع كما أصبح له رصيد ضخم فى الوسط الفنى من إنتاجاته أعمال مميزة لا تنسى بجانب رصيد من المصداقية والثقة والخبرة فى عالم السينما.

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يذكر أن محسن علم الدين هو منتج سينمائي مصري كان قد ساهم في إثراء مكتبة السينما العربية بأعماله المميزة التي لا تنسى والمهمة بجانب عمله مع كبار الكتاب والمخرجين ومن ضمنهم فطين عبد الوهاب، محمود ذوالفقار، صلاح أبو سيف، حلمي حليم، نيازي مصطفى، حسام الدين مصطفى، حسن الإمام، حسين كمال، وأحمد يحيى وآخرين.

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