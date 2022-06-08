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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /703047/المصريين-الأحرار-يشيد-بتحركات-الأكاديمية-الوطنية-لتعزيز-حراك-الحوار-الوطني

أشاد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بخطوات وترتيبات الحوار الوطني الذي دعا إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدء تحرك الأكاديمية الوطنية للتدريب بصورة قوية بشأن مجريات العمل لإنفاذ أهداف الحوار.

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وقال الحزب، إن اختيارات فخامة الرئيس دوما تكون في محلها والأكاديمية تتعامل بأسلوب علمي ومنظم ودقيق لتحقيق أهداف الحوار المنشودة.

وإذ يثمن حزب المصريين الأحرار اختيارات الأكاديمية الوطنية للتدريب، نقيب صحفيين مصر ضياء رشوان، منسقًا عاما للحوار الوطني، واختيار المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني.

المصريين الأحرار يشيد بتحركات الأكاديمية الوطنية لتعزيز حراك الحوار الوطني

ويؤكد الحزب أن حيادية الأكاديمية الوطنية تضمن حراكا وحوارا وطنيا معبرا عن أطياف المجتمع المصري لتحقيق أفضل صورة تفتح مجالات الطرح الذي يخدم أهداف الجمهورية الجديدة ويحقق أحلام وطموحات المصريين.

ويناشد «المصريين الأحرار» جموع المشاركين وغيرهم من المواطنين الإنخراط في مسار التفاعل الوطني وطرح الرؤية المختلفة لكافة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق إصلاح شامل والوصول الي مصر اللي بنحلم بيها.