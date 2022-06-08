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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /703046/طلق-فاضي-أغنية-جديدة-لـ-أحمد-شيبة-على-يوتيوب

طرح الفنان والمطرب الشعبي أحمد شيبة أغنيته الجديدة التي تحمل اسم طلق فاضي منذ قليل عبر موقع اليوتيوب.

دوت الخليج ينشر أغنية أحمد شيبة الجديدة

أغنية أحمد شيبة الجديدة

طرح المطرب الشعبي أحمد شيبة منذ قليل أغنية طلق فاضي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، والأغنية من كلمات عمرو قطب وألحان خالد سلطان ووليد سامي والتوزيع لـ أشرف البرنس .

وتقول كلمات أغنية طلق فاضي:

كلها عارفه تمام بعضيها..متعيشوهاش بقا وتسوقو فيها

والشيطان يلعب بدماغكم...وتقولو حاجه تحاسبو عليها

مش كل واحد رجله تشيله..يفتكر انه معلم جيله

وهو هفأ وفي نفسه عويل...والناس علي عينه بتديله

صدعتونا كلام...عايزين نشوف افعال

لو انتو كله تمام..اثبتولي انكو ابطال

كفايا ضرب في طلق فاضي

عايز اشوف راجل قصادي..والميدان واسع وفاضي

لاي حد يجيله الشوووق..بتعيدو وتزيدو في خيابه

وتقضوها فشخره كدابه

صدقوني عليكو هتغابه..وانا لما بزعل

مش بروووق

كلها عارفه تمام بعضيها..متعيشوهاش بقا وتسوقو فيها

والشيطان يلعب بدماغكم...وتقولو حاجه تحاسبو عليها

مش كل واحد رجله تشيله..يفتكر انه معلم جيله

وهو هفأ وفي نفسه عويل...والناس علي عينه بتديله

بس هوووس..مسمعش حس

تمامكم كلاام..وبوق بس

بس هوووس..مسمعش حس

أغنية طلق فاضي أحمد شيبة

وفي سياق آخر، شارك الفنان والمطرب الشعبي أحمد شيبة ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 من خلال مسلسل الكبير أوي 6 للفنان أحمد مكي ومسلسل بابلو للفنان حسن الرداد.

كان قد ظهر الفنان أحمد شيبه ضمن أحداث الحلقة 13 من مسلسل بابلو الذي قام ببطولته الفنان حسن الرداد وشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم مثل أروى جودة ونجلاء بدر وسوسن بدر ومصطفى فهمي ودارين حداد وآخرين.

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بينما ظهر أيضًا ضمن أحدث مسلسل الكبير أوي 6 والذي يضم في بطولته كلا من الفنان أحمد مكي وهشام إسماعيل ومحمد سلام ورحمة أحمد وبيومي فؤاد بجانب عدد من ضيوف الشرف حمدي الميرغني وأسماء جلال ومحمد ممدوح ونرمين الفقي وإياد نصار وأحمد سعد وآخرين.