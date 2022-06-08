نائب التنسيقية علاء مصطفي: التأييد والمعارضة ليست شيئ مطلق..ونضمن تمثيل سياسي عادل لكل التيارات فى الحوار الوطني

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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /703045/نائب-التنسيقية-علاء-مصطفي-التأييد-والمعارضة-ليست-شيئ-مطلقونضمن-تمثيل-سياسي-عادل-لكل-التيارات-فى-الحوار-الوطني

أكد النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية منذ بداياتها وفلسفة تكوينها هى ايجاد مساحة مشتركة بين مختلف الايدلوجيات، موضحا أن المساحات المتفق عليها أكبر من المختلف عليها، والتي تقع جميعها تحت اهتمامات الدولة والمصلحة العليا للوطن.

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علاء مصطفي: التأييد والمعارضة ليست شئ مطلق..ومطلح «حزب موالي» يحرج بعض الكيانات

وأكد نائب التنسيقية، أن التأييد والمعارضة ليست شئ مطلق، بل يكون بناء على سياسات، موضحا أن وصف الأحزاب او التيارات المؤيدة للنظام، كأحزاب موالية هو وصف قاصر فى مضمونه، وغير مفيد فى حالة الحوار ويضع بعض الكيانات فى موقف محرج، مضيفا نضمن تمثيل سياسي عادل لكل التيارات والاحزاب المشاركة، متسائلا عن المعيار الذي يمكن من خلال تحديد المعارض والمؤيد؟.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليم، المذاع على قناة الحياة، مع الاعلامي مصطفي شردي، أن التنسيقية تعلن موقفها بكل حيادية وارياحية، حيث استطاعت بعد اربع سنوات تقديم نموذج لطاولة واحدة تضم عدد كبير من السياسيين، أصحاب اتجاهات مختلفة، مؤكدا أن الحوار كان الاساس للأفكار المختلفة داخل التنسيقية.

وقال النائب علاء مصطفي، أن الفترة الحالية تشهد، تنمية سياسية حقيقة من خلال مشاركة التنسيقية والاحزاب السياسية فى منصات مختلفة كمنتديات شباب العالم والحوار الوطني وكيفية ادارته وتمثيل التيارات المختلفة،مؤكدا نحتاج لتنمية سياسية بضمان اشراك كافة التيارات للنهوض بالدولة بما يتوافق مع محددات الأمن القومي.