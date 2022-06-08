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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /703043/محافظ-الغربية-يهنئ-أوائل-الشهادة-الإعدادية

هنئ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي الحالي 2022/2021 لتفوقهم العلمي والدراسي وحصولهم على مراكز متقدمة، كما هنئ جميع الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التوفيق في حياتهم الدراسية المستقبلية وتحقيق طموحاتهم، مشيراً إلى أنه تكريم الأوائل سواء من الإعدادية العامة أو المهنية مطلع الأسبوع المقبل.

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يذكر أنه قد تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 88749 طالب وطالبة حضر منهم 88143 طالب وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2022

وبلغت نسبة النجاح 75.13%، وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية، تقدم لأداء الامتحان 4740 طالب وطالبة حضر منهم 4640 طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح 82.75%، كما بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين100% وكذلك بلغت نسبة النجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية للصم 97.3% في حين بلغت نسبة النجاح في الدور الأول لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية 84%.

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

واعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2022/2021، وذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 75.13% للإعدادية العامة.

توزيع درجات مواد الترم الثاني

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موقف طلاب الشهادة الإعدادية النهائي من النجاح والرسوب سواء في أي مادة أو في المجموع الكلي سوف يُحدد بنهاية العام الدراسي الحالي وذلك بعد إعلان النتيجة كاملة، وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.