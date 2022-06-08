نائب التنسيقية عمرو درويش: لا إملاءات مُسبقة للحوار الوطني.. واختيار محمود فوزي رئيسا لأمانته الفنية عنوانًا للحيادية

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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /703041/نائب-التنسيقية-عمرو-درويش-لا-إملاءات-مسبقة-للحوار-الوطني-واختيار-محمود-فوزي-رئيسا-لأمانته-الفنية-عنوانا-للحيادية

ثمن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اختيار الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفين، منسقا عاما للحوار الوطني، إضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني، مؤكدا أهمية الرسائل الحيادية اليت يحملها الاختيار، والتي تعبر عن حيادية الجهة التي تديره وأن الحيادية هي الضامن الاساسي لانجاح الحوار.

دوت الخليج

عمرو درويش: اختيار محمود فوزي وضياء رشوان ضمن إدارة الحوار الوطني يؤكد حيادية

الجهة التي تدير الحوار الوطني

وأوضح عضو مجلس النواب، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم ، المذاع على قناة الحياة، أن اختيار المستشار محمود فوزي، يكون على رأس الأمانة الفنية لإدارة الحوار الوطني، يعكسما تتميرز به شخصيتة على المستويين التشريعي والقانوني، مؤكدا أن الحوار الوطني سيكون مثمر على الاتجاه الشعبي والسياسي والتنفيذي.

ودعى النائب عمرو درويش، جميع المصريين وكل الأطياف المختلفة، وكل من لديه فكرة او اطروحه تخص الحوار الوطني، الدخول على موقع الاكاديمية الوطنية للتدريب لتقديم رؤيته، والمشاركة فى اجراء الحوار ،مضيفا “نتحدث عن مرحلة سياسية اقتصادية دينية اجتماعية”.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الشارع المصري لن يقبل املاءات مسبقة للحوار الوطني، ويطمح لرؤية تقديم شئ مجدي للمجتمع، مضيفا” لا املاءات مسبقة، والقواعد عامة، والحوار مفتوح”، موضحا أن التنسيقية تتميز بتعبيرها الحقيقي عن الشارع والمجتمع واطيافه المختلفة، من خلال الايدولوجيات المختلفة التي تضمها.

وقال درويش، أن تجربة التنسيقية فريدة من نوعها لم تحدث فى تاريخ العمل السياسي المصري، باعتبارها فى الأصل منصة حوارية، فلسفتها الداخلية لسيت التعبير عن تيار واتجاه واحد، ولكنها تضم شباب مستقلين وحزبيين وتكنوقراط، من مختلف الأطياف ، وتتحدث فى ملفات اخري سياسية واقتصادية اجتماعية، وأن ما يميزها التنوع والجمع بين اراء كثيرة.