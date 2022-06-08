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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /703034/الشباب-والرياضة-ببني-سويف-تنظم-ندوة-للحملة-الوطنية-الأولى-لمواجهة-التغيرات-المناخية

نظمت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، برئاسة مصطفى إبراهيم، وكيل الوزارة، بالمدينة الصناعية شرق النيل بمصنع "سيراميك لينتو"، ندوة للتعريف بالحملة الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية والوعي بالحملة.

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وجاء ذلك بحضور الدكتورة دعاء رمضان، معاون المديرية للشباب، والدكتورة سماح الأمين، منسق عام الحملة وممثل مصر في منتدى المياه العالمي باليابان.

الحملة الوطنية لتغير المناخ

وتم خلال الندوة إلقاء الضوء على أهمية وصول الرسائل الخاصة بالحملة الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية لبيئة آمنه إلى العاملين في المصانع، وتوعيتهم بكيفية تناول الأطعمة والتغذية السليمة للحفاظ على مستوى احتياجات الجسم للقيام بالعمل الأمثل، واستخدام آمن الموارد الطبيعية والمياة والكهرباء، والحفاظ على صحتهم من الأمراض التي توجد من خلال الشمس أو الأتربة والغبار.

استخدام الموارد الطبيعية

كما تم تنظيم ندوات توعية مع شرح تفصيلي لكيفية استخدام الموارد الطبيعية وكيفية استرشاد المياة والحفاظ علي الصحة والمناعة قوية والتغذية السليمة حتى يتمكن الجسم من مقاومة الأوبئة والمكروبات والجراثيم.

الإصلاح الزراعي

وتم التشجير خارج المصنع مع زرع شتلات تصلح للمنطقة الصناعية بالشرق، وتشجير غرب بني سويف بقرية ابشنا، وقرية بني موسى، وقرية قطرى ب 40 شجرة مقدمة من المصنع للمشاركة المجتمعية، و 16 شجرة مقدمة من الإصلاح الزراعي للزراعة غرب النيل.

كان في استقبال الحملة اللواء أيمن عبد الكريم، مدير مصنع "سيراميك لينتو"، وزين رئيس السلامة والصحة المهنية بالمصنع، وحمدى عرفة، رئيس قسم الأمن بالمصنع، و محمود صادق، رئيس قسم الشؤون الإدارية بالمصنع، بإشراف رمضان بطئ، رئيس مجلس الإدارة مصنع السيراميك.