إبراهيم عيسى:الصخب الكبير على «لاعب الاسكواش» أكتر من اللازم..و«الإخوان السبب»

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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /703050/إبراهيم-عيسىالصخب-الكبير-على-لاعب-الاسكواش-أكتر-من-اللازموالإخوان-السبب

رفض الإعلامي إبراهيم عيسى، الانسياق وراء أراء بعض وسائل الإعلام الإخوانية فيما يتعلق بقضية اللاعب محمد الشوربجي، والذي فضل تمثيل إنجلترا بدلا من مصر في البطولات العالمية للاسكواش، موضحا أنهم يحاولون الترويج أن الدولة المصرية "تطفش" أولادها، وهذا غير صحيح.

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وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الصخب الكبير عن تلك الواقعة أكثر من اللازم، حيث إن هناك بعض الأشخاص لم يكن يعرفوا لعبة الاسكواش أو حتى سمعوا عنها، ولكن الأمر وصلهم بسبب الصخب الكبير حول الأمر.

وتابع أن كل ما يصدر من الإخوان المصريين من باب التآمر والحقد على الدولة المصرية، ويحرصون على تفكيك الشعب المصري وتشكيكه في القيادة السياسية، لافتًا إلى أن عداوة الإخوان المسلمين ليست مع الحكومة المصرية أو مع المسؤولين عن الحكم ولكن عداوتهم مع الشعب المصري نفسه.

إبراهيم عيسى: قرار محمد الشوربجي ظهر لحظة إحباط ويأس

وتابع أن قرار محمد الشوربجي يبدو أنه ظهر في لحظة إحباط ويأس ويشعر أنه غير مقدر وقد يكون انتهى، "هذه مشاعر وعواطف لابد من احترامها وتقديرها، ويتم التعامل معها على أنها حالة لبطل رياضي خدم مصر وقدم لمصر بطولات عديدة".

وأردف أن مصر أبطال الاسكواش على مستوى العالم بشكل كبير، لافتًا إلى أن خروج الشوربجي من تمثيل مصر لا يعني انهيار مصر في اللعبة، لأن مصر لديها الكثير من المتميزين في هذه اللعبة، "وأتصور أنه لن يكون الأخير".