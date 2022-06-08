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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /703048/إبراهيم-عيسى-اهتمام-شعبي-وسياسي-من-الشارع-المصري-بالحوار-الوطني

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، إن هناك اهتمام شعبي وسياسي من الشارع المصري بالحوار الوطني الذي أطلق مبادرته الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر رمضان الماضي، ومن المقرر أن ينطلق في الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الأحزاب والقوى السياسية في مصر تنتظر هذا الحوار من أجل العودة من جديد للحياة السياسية، وظهور النشاط الحزبي من جديد بعد تجمد وصل لـ 8 سنوات

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وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن مسنق الحوار الوطني سيكون ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وهو واحد من الأسماء المهمة ثقيلة الوزن القادرة على إدارة الحوار بشكل مميز، وهو رجل دائما ينتصر للحوار، ويستطيع صناعة رأي يرضي كل الأطراف أو معظم، فضلا عن أنه مفوض بارع وجيد، ولذلك فهو اختيار موفق لهذا المنصب.

إبراهيم عيسى: اختيار محمود فوزي وضياء رشوان للحوار الوطني موفق جدا

وتابع أن الأمانة الفنية للحوار الوطني أصبح الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المستشار محمود فوزي أمر شديد الإيجابية، حيث إنه عقلية إيجابية مرموقة، وقدرة هائلة على بناء وجهات نظر سديدة وسليمة وسط مناخات وحوارات متوترة، ويستطيع رغم كل هذا أن يستخلص المشترك ويبني على الإيجابي، ويصنع للتوافق العام مجالًا واسعًا قويًا وصلبًا مما عُرف عليه من استنارة شديدة وانفتاح عقلي وتسامح فكري مع مرونة إنسانية عالية، وهذا كله يؤدي للاستبشار بالحوار الوطني الإيجابي، والذي قادر على تقديم شيء مهم لمصر في الفترة المقبلة.