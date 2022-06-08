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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /703040/أحمد-موسي-يوجه-رسالة-للخطيب-كفاية-كده-على-موسيماني

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة هامة لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن مستقبل المدير الفني للمارد الأحمر قائلا "كفاية موسيماني مش عاوزينه"، ما يفعله هذا المدرب جديد على النادي الأهلي، ولم يراه الجماهير من قبل.

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وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن ما يفعله هذا المدرب خطأ شديد، وفي حالة استمراره سيكون خطر كبير على المارد الأحمر، "من إمتى الأهلي بيطلع يهاجم جماهيره، الجمهور ده هو اللي عملك يا موسيماني، الجمهور ده يتشال على الرأس".

أحمد موسى يشن هجوما حادا على موسيماني

ورفض "موسى"، تصريحات المدير الفني بشأن أن النادي الأهلي يُدار من خلال أراء الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن النادي الأهلي لا يُدار بأراء الجماهير، ولكن لا يوجد مانع من سماع الأراء داخل المجلس، "إحنا اللي عملناك يا موسيماني، محدش كان يعرفك قبل النادي الأهلي، متنساش ده".

وواصل أن رئيس جنوب أفريقيا تذكر موسيماني فقط بعد أن عُين كمدير فني للنادي الأهلي، اسم الأهلي يضيف لأي شخص، لافتًا إلى أن المدرب حتى الآن لم يعود إلى مصر والفريق لديه مباراة هامة أمام الزمالك في الدوري بعد أيام عديدة.

وتابع أن محمود الخطيب كان في ثورة هائلة بعد اجتماعه مع المدرب بيتسو موسيماني، والمدرب تمارض للانسحاب من الاجتماع مع رئيس النادي الأهلي، "الخطيب طول عمره هادئ ولكن في الاجتماع ده كان ثائر على موسيماني لأن ما يفعله لا يليق بالنادي الأهلي".

وأتم حديثه قائلا: "يا كابتن بيبو الجمهور وراك وفي ضهرك، خدوا قرار لأن ما فعله موسيماني أسلوب مختلف عن مبادئ وقوانين النادي الأهلي، ما فعله موسيماني يستحق قرار حاسم من الإدارة".