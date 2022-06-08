انت الان تتابع تفاصيل خبر أحمد موسى: نريد رؤية أحزاب سياسية قوية في مصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 09:53 مساءً - محمد السيد - /703038/أحمد-موسى-نريد-رؤية-أحزاب-سياسية-قوية-في-مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لابد من مواصلة مسيرة التنمية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال استمرار المشاريع والاستجابة للحوار الوطني للرئيس السيسي، مشددا على أن الحوار الوطني فرصة ثمينة لسماع أراء الجميع.

دوت الخليج

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنه سيكون هناك الكثيرين يحاولون إفشال الحوار الوطني، ولكن هذا لن يحدث بالتعاون والتماسك كدولة واحدة، مناشدا الجميع بأن يحضروا الحوار الوطني من أجل مصلحة مصر وترك المصالح الشخصية على جانب.

وتابع أن الرئيس السيسي دائما في كل حوارته يشدد على ضرورة الوحدة والتماسك والابتعاد عن التشتت والفرقة لأن هذا ما يدمر الدول، مستشهدا بحوار سابق للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما والذي يكشف من خلاله كيف تفوز أمريكا بصراعاتها مع الدول، وذلك من خلال خلق الفرقة والتشتت بين الشعوب، والتشكيك في أخبار الدولة الرسمية وغيرها من مثل تلك الطرق.

وأردف أنه يريد أن يرى أحزاب قوية في مصر، وذلك سيكون من نتائج الحوار الوطني، "الحوار الوطني هيخلي فيه أحزاب قوية، ومن ثم نجد الأحزاب في البرلمان ومجلس الشيوخ ونجد تطوير كبير في الحياة السياسية في مصر".

وأردف أن وجود أحزاب سياسية قوية لا يضر مصر بل يجعلها أكثر قوة، موضحا أنه لا مانع من اندماج بعض الأحزاب لتقوية بعضها البعض.