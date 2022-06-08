جدة - نرمين السيد - قال محمود السعيد، مراسل إكسترا نيوز فى ولاية فلوريد الأمريكية، إن القمر الصناعى 301 يحتوى على العديد من التكنولوجيات المتطورة، ويغطى القمر الجديد منطقة القرن الإفريقى ويصل للعديد من دول القارة السمراء، كما يعمل على تجنب التشويش ويصل إلى مناطق نائية فى القطر المصرى.





وأضاف السعيد، خلال تواجده فى موقع إطلاق القمر الصناعة، إن الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة Space X الأمريكية، سيحمل القمر الصناعى المصرى إلى مداره حول الأرض، وبعدها سيعود الصاروخ إلى مرة أخرى إلى موقع إطلاقه. من جهة أخرى، أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية انتهاء الاستعدادات القمر الصناعى المصرى الجديد "نايل سات 301" من ولاية فلوريدا، ويمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التى تمكنه من مواصلة المنافسة فى منطقة البث، كما يضم 38 قناة بدلا من 26 فى نايل 201.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسل إكسترا نيوز فى فلوريدا: القمر الصناعى 301 يمتلك تكنولوجيا متطورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.