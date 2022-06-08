بث مباشر من فلوريدا.. إكسترا نيوز ترصد الاستعدادات لإطلاق نايل سات 301

جدة - نرمين السيد - تستعد الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإطلاق القمر المصرى "نايل سات 301"، الذى استغرقت عملية تصنيعه ما يقرب من العامين ونصف العام، وتسبب فيروس كورونا فى تأخر موعده الذى كان مقررا فى بداية العام، ليحل محل "نايل سات 201"، الذى ينتهى عمره الافتراضى 2028.





وترصد إكسترا نيوز فى بث مباشر من فلوريدا، الاستعدادات النهائية لإطلاق القمر المصرى الجديد، فى تمام الساعة 11 و4 دقائق ليلا. حددت الشركة يوم 8 يونيو الساعة الخامسة و3 دقائق بتوقيت ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، موعدا لإطلاقه بعد انتهاء جميع عمليات الاختبار والتشغيل، التى أعقبت نقله من مقر شركة "تاليس" بفرنسا، وتتولى عملية الإطلاق شركة "سبيس إكس" العالمية. القمر الجديد له إمكانيات فنية متعددة، فيبلغ عمره الافتراضى 15 عاما ويزن 4.1 طن ويضم 38 قناة قمرية، مقابل 26 قناة قمرية فى القمر الحالى 201، لا سيما أنه سيتوسع فى نطاق تغطيته الموجودة حاليا، فيضاف لها دول جنوب القارة الإفريقية ودول حوض نهر النيل، وذلك لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية ويواكب توجهات القيادة السياسية فى تعميق العلاقات المصرية الإفريقية. ولم تقتصر إمكانياته عند ذلك الحد فقط، بل يقدم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية محافظات الجمهورية والمناطق النائية، لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط وخاصة حقل ظهر.

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