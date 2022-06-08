بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية لعام 2021/2022

جدة - نرمين السيد - حضر التوقيع، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم فى الغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادى.

وهنأ محافظ الغربية الطلاب الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، ووجه بتنظيم حفل تكريم لهم مطلع الأسبوع المقبل.

بدوره، قال وكيل وزارة التربية والتعليم فى الغربية، إنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 88 ألفا و749 طالبا وطالبة، حضر منهم 88 ألفا و143 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 75.13% بالنسبة للإعدادية العامة.

أما فيما يتعلق بشهادة الإعدادية المهنية، فتقدم للامتحان 4 آلاف و740 طالبا وطالبة، حضر منهم 4 آلاف و640 طالبا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح أكثر من 80%، كما بلغت نسبة النجاح فى الدور الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100%، كذلك بلغت نسبة النجاح فى الدور الأول للشهادة الإعدادية للصم 97.3%.

وبلغت نسبة النجاح فى الدور الأول لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية 84%.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية للعام الدراسى 2021/2022، من خلال الملف المرفق.