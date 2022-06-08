جدة - نرمين السيد - أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أن إجمالى عدد التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية بلغ 349 تظلما خلال الأيام الماضية حتى اليوم الأربعاء، وذلك منذ فتح باب التظلمات من يوم الثلاثاء قبل الماضى والتى تستمر لمدة 15 يوما.





وأوضح حمزة رضوان، فى بيان اليوم، أن إجمالى عدد التظلمات فى اليوم الأول بلغ 90 تظلما وفى اليوم الثانى 68 تظلما، وفى اليوم الثالث 46 تظلما، وفى اليوم الرابع 69 تظلما، فيما بلغ عدد التظلمات فى اليوم الخامس 34 تظلما، وفى اليوم السادس "أمس" الثلاثاء بلغ 22 تظلما، وفى اليوم السابع "اليوم" بلغ 20 تظلما. يذكر أنه تم اعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 82 ٪ من المتقدمين للامتحانات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليم شمال سيناء: 349 تظلمًا فى الشهادة الإعدادية بالمحافظة حتى الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.