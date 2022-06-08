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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /703039/الكاتب-أحمد-مراد-أهل-الفن-عندهم-مشاكل-نفسية

تحدث الكاتب والمؤلف أحمد مراد في مقدمة الحلقة الجديدة اليوم الأربعاء من برنامجه “التوليفة” الذي يعرض عبر إذاعة وقناة نجوم إف إم، عن الأمراض النفسية والعقلية.

دوت الخليج يرصد تصريحات أحمد مراد في برنامجه التوليفة عبر إذاعة نجوم إف إم

تصريحات أحمد مراد

قال الكاتب أحمد مراد في حلقته ببرنامج التوليفة: “الاجتهاد والنجاح ينتج عن سلامة النفس.. وأستثني من هذا أهل الفن فقد اكتشفت أنه بشكل كبير من يقدم إبداعا يكون لديه مشكلة نفسية بشكل ما”.

وأضاف أحمد مراد عبر إذاعة نجوم إف إم: “سواء في التربية أو في الطفولة أو في الجينات أو في شيء معين داخله، يظهر هذا من قوة الفن”.

وفي سياق آخر، كان المؤلف أحمد مراد روج لفيلمه الجديد “كيرة والجن” الذي ينتظر طرحه بدور العرض السينمائي الذي سينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك لعام 2022.

أحمد مراد فيلم كيرة والجن

وطرح أحمد مراد البوستر التشويقي لفيلمه “كيرة والجن”، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ويظهر خلاله النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز.

ومن المقرر عرض فيلم كيرة والجن بدور العرض السينمائية يوم 30 يونيو الجاري، وعلق على صورة البوستر الذي نشره قائلاً: “البوستر التشويقي لفيلم كيرة والجن .. ٣٠ يونيو في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي .. أحداث الفيلم مستوحاة من قصص حقيقية”.

ويضم فيلم كيرة والجن المقرر عرضه في 30 يونيو الجاري، في بطولته كلا من الفنان أحمد عز والفنان كريم عبد العزيز، وروبي، وهند صبري، وأحمد مالك، وهدى المفتي، على قاسم، محمد عبد العظيم، تامر نبيل، عارفة عبد الرسول، والإخراج لـ مروان حامد.

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وكان قد طرح المخرج مروان حامد البرومو الأول لفيلم كيرة والجن عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وسيطر خلاله صوت الآلة الكاتبة على الإعلان وطلب الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز للمحاكمة ولكن شهد البرومو غموض كبير دون الكشف عن أحداث الفيلم.