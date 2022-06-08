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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /703036/محمد-الشقنقيري-هددني-وبيهدد-حياة-ولادي-تصريحات-جديدة-لـ-رحيل-ذكري-فيديو

فجرت الموديل رحيل ذكري مفاجأة صادمة وتصريحات كارثية جديدة عن أزمتها مع الفنان محمد الشقنقيري، حيث اتهمته بتهديدها وتهديد أبنائها.

دوت الخليج يرصد تصريحات رحيل ذكري الجديدة

تصريحات رحيل ذكري

خرجت الموديل الأردنية رحيل ذكري عن صمتها في فيديو لايف جديد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واتهمت الفنان محمد الشقنقيري باختراق هاتفها الشخصي، كما كتبت عبر صفحتها: “تم اختراق حسابي علي الانستجرام”.

وأضافت: “وهناك محاولات أخرى لسرقه باقي حساباتي علي السوشيال ميديا.. مش أنت كنت بتقول متفبركة.. آمال خايف ليه بقي وبتحاول تلم وتمسح”.

وقالت رحيل ذكري في البث المباشر: “محمد الشقنقيري اخترق تليفوني كله، وطلع الشريحة الخاصة بتليفوني، لأن معاه أوراقي ومستنداتى، ووقف الشريحة بسهولة”.

رحيل ذكري ومحمد الشقنقيري

وتابعت قائلة: “أنا حاجتي مش على تليفوني بس أنا موزعة الأوراق والمستندات على أرقام وتليفونات أهلي وأصحابي وفيه حاجات ماكنتش منزلاها لكن شكلي هضطر أنزلها، طالما الموضوع كده ولوي دراع”.

وأضافت: “مفيش أي شيء ممكن يوقفني أو يلوي دراعي.. وأنا لما بعند محدش يقدر يقف قصادي.. الأكونت بتاعي هعرف أرجعه، وبعدها هنزل حاجة من العيار التقيل، مفاجأة كبيرة، مش أنا اللي ببدأ.. وواضح أوي الخوف والرعب.. هو مش كانت الصور مزيفة ومفبركة.. طيب عاوز تمسحها ليه؟”.

واستكملت رحيل ذكري: “محمد الشقنقيري بيهددني.. هي بقت بالنسبة لي حرب.. ومش بخاف ولا يتلوي دراعي.. لو مين في الكون مسك دراعي هسيبهوله”.

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وتابعت: “محمد النهاردة بيهددني وبيهدد حياة أولادي كلها.. وطالب مني إن أتنازل وأعمل تكذيب وفي كل المواقع وعلى حساباتي لكن ده مش هيحصل”.

ومن جانبه الفنان محمد الشقنقيري أصدر بيانا ليوضح فيه حقيقة علاقته بالموديلز رحيل ذكري التي كانت قد انتشر على لسانها أخبار وتصريحات حول زواجها من الفنان خلال الأيام الماضية وانفصالها عنه لكنه نفى في البداية معرفته بها.

عاد وقال في بيانه: “فهذه السيدة أنا أعرفها منذ تصوير أحد أعمالي قدمت نفسها لي على أنها موديل وكانت تجمع بينا الصداقة وكان ذلك تزامنا مع توقيت انفصالي عن زوجتي الغالية في ذلك الوقت.. ولم يحدث بيني وبين رحيل تلك أي زواج من أي نوع وطلبت منها أكثر من مرة عدم الاتصال بي تماماً”.