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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /703032/سميرة-عبد-العزيز-تتحدث-عن-محمد-رمضان-من-جديد-لا-عايزة-فلوس-ولا-شهرة

دوت الخليج يرصد تصريحات سميرة عبد العزيز بمهرجان الزمن الجميل

تصريحات سميرة عبد العزيز

أعربت الفنانة سميرة عبد العزيز عن سعادتها الكبيرة بتكريمها ضمن فعاليات مهرجان "الزمن الجميل" الذي أقيم قبل يومين في لبنان، وفي لقاء تلفزيوني لها علقت على أزمتها مع الفنان محمد رمضان.

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية لها ببرنامج MBC Trending وذلك على هامش حضورها مهرجان الزمن الجميل: "التكريم للمرأة الجادة، أنا يهمني الموضوع".

وأضافت سميرة عبد العزيز: "لا يمكن أدخل عمل إلا لما أقراه وأقتنع أنه مفيد للمجتمع، لا عايزة فلوس ولا شهرة غير أنني أقدم حاجات محترمة للناس".

سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

أوضحت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز أنها ترفض المشاركة ضمن أعمال تظهر بها بشخصية أم لـ مجرم أو بلطجي، معلقة: “مؤلف عرض علي مسلسل وكان هيعمل دور البطل محمد رمضان”.

وتابعت: “قرأت المسلسل لقيته بلطجة وضرب بالسكاكين، قلت ما ينفعش.. أنا يطلق عليّ أم العظماء، لأنني عملت أم الأئمة كلهم، أبو حنيفة والمراغي والشافعي ومحمد متولي الشعراوي، وعملت أم كلثوم وأم عبد الوهاب”.

واستكملت: “ما يصحش أعمل دور أم بلطجي"، لافتة إلى أن الفنان محمد رمضان غضب من انتقادها لأعماله في السابق وقالت: "زعل وقال كلام خارج، ودافعوا عني الناس، مارديتش”.

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واختتمت الفنانة سميرة عبد العزيز: “ورد عني مذيعين في التليفزيون والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين"، مشيرة إلى أن محمد رمضان اعتذر عن الرسالة المسيئة لها وقال إنه لم يكتبها ولكن أحد معجبيه من فعل ذلك.

جدير بالذكر أن الفنانة سميرة عبد العزيز كانت قد صرحت في صيف 2021 إنها تعرضت للإهانة من الفنان محمد رمضان قبلها بعامين بسبب رفضها تجسيد دور والدته في أحد مسلسلاته موضحة أن رفضها لأنها لن تستطيع تقديم شخصية أم بلطجي، فتفاجئت به يرسل إليها رسالة تحمل عبارات مهينة.