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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /703031/حولى-فلوس-للرقم-ده-سيدة-وأخر-ينصبان-على-عامل-بمحل-بالدقي

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر الفيس بوك، بقيام سيدة وأخر بالنصب على عامل بسوبر ماركت، خلال طلبها تحويل مبلغ مالى عن طريق إحدى تطبيقات الدفع الإلكترونى لرقم هاتف، بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات الفيس بوك، يحوي تعرض عامل سوبر ماركت لواقعة نصب، حال تردد إحدى السيدات على المحل المشار إليه، وطلبها تحويل مبلغ مالى عن طريق إحدى تطبيقات الدفع الإلكترونى لرقم هاتف مُحدد وأثناء تنفيذه للخدمة تركت أمامه حافظة نقودها بإدعاء جمع منتجات أخرى لشرائها إلا أنه إكتشف هروبها دون سداد قيمة الخدمة بسيارة رفقة شخص كان بإنتظارها فـى الخارج.

تحديد مكان المحل

أمكن تحديد المحل المشار إليه (كائن بمنطقة الدقى بالجيزة)، وتبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه أفاد بأن الواقعة حدثت بتاريخ 6 الجارى، تم تحديد مرتكبى الواقعة (سيدة - أحد الأشخاص – لهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة القاهرة).

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة الثانى السيارة المستخدمة "ملكه" وبحوزة الأولى الهاتف الذى تم تحويل الـمُبلغ المالى عليه، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو التعدي على مواطن

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، بقيام بعض الأشخاص بالتعدي على مواطن وقص شعره بسكين.

فحص الفيديو

وبفحص الفيديو أمكن تحديد مكان تصوير الفيديو والقائمين عليه وتبين أنه بمنطقة عين شمس، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف الملابسات وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة عين شمس وهم موظف بشركة 29 سنة ومقيم بمنطقة عين شمس "مجني عليه"، و4 أشخاص أخري، وأحدهم ذو سوابق جنائية تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة بيضاء بسبب خلاف بين الطرف الاول والمتهمين المضبوطين بسبب خلاف على أولوية الشراء من محل سوبر ماركت.

وحين تدخل المجني عليه لفض المشاجرة بين الطرفين قام أحد المتهمين بالطرف الثانى بالتعدى عليه و قص شعره بسكين تم ضبطها جارى اتخاذ الاجراءات القانونية.