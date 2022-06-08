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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /703025/بـ-خط-في-دائرة-كريم-قاسم-يشارك-في-مهرجان-روتردام-للفيلم-العربي

يشارك الفنان كريم قاسم ضمن مهرجان روتردام للفيلم العربي بفيلمه الذي يحمل اسم خط في دائرة والذي يتولى إخراجه المخرج محسن عبد الغني.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة كريم قاسم بمهرجان روتردام للفيلم العربي

كريم قاسم مهرجان روتردام للفيلم العربي

ينافس الفنان كريم قاسم بفيلمه الجديد “خط في دائرة” ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان روتردام للفيلم العربي والمقرر إقامته خلال الفترة ما بين 15 يونيو المقبل وحتى يوم 19 من الشهر نفسه.

وكان قد حصد فيلم خط في دائرة للمخرج محسن عبد الغني، على جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائي قصير من المهرجان القومي للسينما المصرية.

ويشارك الفنان كريم قاسم في بطولة فيلم خط في دائرة عدد من النجوم مثل منى هلا، أحمد مصطفى، مسعد سالم، وآخرين والعمل من تأليف وإخراج محسن عبد الغني.

أعمال كريم قاسم

وفي الوقت نفسه، يواصل الفنان كريم قاسم تصوير فيلمه الذي يحمل اسم ليلة غير عادية والمقرر طرحه خلال العام الجاري 2022، وأكد كريم قاسم عن الفيلم أن أحداثه تدور في إطار ليلة واحدة، حيث الكثير من المخاطر والمغامرات التي يخوضها من أجل إنقاذ نفسه وأصدقائه.

ويشارك كريم قاسم في بطولة فيلم ليلة غير عادية، عدد من النجوم وهم هدى المفتي، مراد مكرم، مروان يونس، طه دسوقي، فاتن واصل، وآخرين والعمل من إنتاج شركة هاي ميديا للمنتج إيهاب السرجاني، وتأليف وإخراج أحمد البيلي.

ومن ناحية أخرى، كان قد نافس كريم قاسم ضمن موسم رمضان لعام 2022 من خلال مسلسل يوتيرن وقبل خاض تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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وحظي فيلم الحفرة بعرضه العالمي الأول، والمقرر أن ينطلق فيلم الحفرة في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة ومن أحدث أعماله الدرامية حلقة بحبك موت ضمن أحداث مسلسل المشهد الأخير، والذي يُعرض حصريًا عبر منصة شاهد vip الرقمية.