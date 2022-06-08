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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /703042/أحمد-موسى-الأهلي-تواصل-مع-جوزيه-لإيجاد-بديل-لموسيماني

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن النادي الأهلي تواصل مع البرتغالي مانويل جوزيه من أجل ترشيح مدير فني جديد للمارد الأحمر بدلا من بيتسو موسيماني خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك بعض الأسماء التي تم ترشيحها لخلافة موسيماني في النادي الأهلي، موضحا أن مانويل جوزيه ثقة كبيرة لمجلس إدارة الأهلي خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع الفريق.

وتابع أن موسيماني بعد تصريحاته الأخيرة يجب إقالته، خاصة أن الأداء في الفترة الأخيرة متذبذب بشكل كبير إلى جانب أنه يضغط على النادي الأهلي بتصريحاته التي لا تليق مع مبادئ وأساليب النادي الأهلي.

وواصل أن موسيماني يتخذ قرارات غير مفهومة فيما يتعلق باللاعبين، وإعطائهم إجازات لفترة طويلة بدون سبب، ولذلك يفضل الكثير من الجماهير تغيير التجربة والنظر إلى مدير فني جديد.

أحمد موسى لموسيماني: “اعتبر نفسك ماشي من دلوقتي”

وأردف: "اعتبر نفسك ماشي من دلوقتي يا موسيماني، خليك في المغرب مش هتكمل كتير في الأهلي، الأهلي لا يقف على أحد، لا مدرب ولا لاعب ولا أي أحد".

وأشار إلى أنه لم ير هشاشة دفاع النادي الأهلي بهذا الشكل من قبل، الفريق في الوقت الحالي يتلقى كل مباراة هدف أو اثنين وهذا لم يحدث على مدار تاريخ النادي الأهلي، موضحا أن أغلب لاعبي النادي الأهلي لا يحبون موسيماني وغير مرحبين باستمراره في الفريق.

وشدد على أن متعجب من اختيارات المدرب للاعبين في المباريات: "كل ماتش بتشكيلة مختلفة، ومحدش عارف الأساسيات اللي بيختار على اساسها، وجب التغيير لهذا المدرب في الوقت الحالي، المجلس جاب أخره من الراجل ده ولازم التغيير في الوقت ده”.