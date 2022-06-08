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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /703037/أحمد-موسى-الحوار-الوطني-مفتوح-لكل-المصريين-عدا-الإخوان

علق الإعلامي أحمد موسى، على إقامة الحوار الوطني مطلع الشهر المقبل، قائلا إن الحوار الوطني فرصة هامة للتحاور بين كل فئات الشعب، موضحا أن الحوار الوطني مفتوح لكل المصريين عدا الإخوان فقط، "لأنهم مش مصريين أصلا، وبالتالي مش هيبقوا متواجدين في الحوار".

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وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن اختيار كل من المستشار محمود فوزي رئيسا للأمانة الفنية للحوار، وضياء رشوان منسقا للحوار الوطني اختيار موفق جدا، لأن كلاهما قادرين على أداء المهمة بشكل مثالي.

أحمد موسى: اختيار محمود فوزي وضياء رشوان للحوار الوطني موفق

وتابع أن محمود فوزي سيكون مهمته فرز كل المقترحات الخاصة بالحوار الوطني، وهو أهل بهذه المهمة، إلى جانب أن ضياء رشوان هو نقيب الصحفيين وعلى مسافة واحدة من الجميع ولذلك كان اختياره موفقا لهذا المنصب.

وأردف أن الحوار الوطني يجب أن يكون هدفه مصلحة الوطن والابتعاد عن المصالح الشخصية، لافتًا إلى أن الحوار الوطني هو قضية دولة وليس شخصية، مصر تحتاج الجميع في الوقت الحالي وعلى الجميع أن يلبي الطلب.

وأردف: "الإرهابيين مش موجودين معانا ولا مصريين زينا، كل فئات المجتمع هتحضر، كتلة 30 يونيو كاملة ستحضر الحوار الوطني، ويجب على كافة الفئات الحضور من أجل التشارك في مستقبل هذا الوطن".