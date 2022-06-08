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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /703029/المجلس-الأعلي-للإعلام-يهنئ-المستشار-محمود-فوزي-وضياء-رشوان-لاختيارهم-ضمن-إدارة-الحوار-الوطني

هنأ المجلس الأعلي للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس، بإختياره رئيسا للامانة الفنية للحوار الوطنى واتمنى له النجاح فى مهمته وهو كفء لها .

المجلس الأعلي للإعلام يهنئ محمود فوزي وضياء رشوان لاختيارهم ضمن إدارة الحوار الوطني

دوت الخليج

كما هنأ المجلس، نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي، ضياء رشوان بإختياره منسقا عاما للحوار ، وكل الامنيات الطيبة للزميلين العزيزين بالنجاح والتوفيق فى المهمة الوطنية.

هذا واعلنت إدارة الحوار الوطني اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفين، منسقا عاما للحوار الوطني، بالإضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسا الأمانة الفنية للحوار الوطني، لافتة إلى بدء أولى جلسات الحوار الوطني في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم.

وأوضحت أن أولى مهام المسق العام للحوار الوطني تمثل في يده التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة، والخبراء، من 15 مسول ما يضمن

المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري

وتابعت إدارة الحوار الوطني، أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات واللوجيستيات اللازمة لتنظيم الحوار، وذلك من خلال الأكاديمية الوطنية اللتدريب المنوطة بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي يقتصر دورها على المهام التنظيمية واللوجيستية، مؤكدة استمرار الأكاديمية في اتباع نهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيداً عن التدخل في مضمون الحوار الوطني الفعال تحت مظلة الجمهورية الجديدة

وأشارت إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية من الأكاديمية الوطنية التدريب، برئاسة المستشار محمود فوزي، لمعاونة مجلس أمناء الحوار الوطني في العملية اللوجيستية والتنظيمية الحوار الوطني، وتوقع كافة المعلومات اللازمة لإدارة الحوار، مضيفة أن الأمانة الفنية سلمت كافة طلبات المشاركة والمقترحات المقدمة من فئات الشعب المختلفة إلى السيد ضياء رشوان، تمهيدا لمناقشتها وبدء جلسات الحوار الوطني، كما سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المقترحات خلال الأيام القادمة

ولفتت إدارة الحوار الوطني، إلى استمرار استقبال طلبات المشاركة في الحوار الوطني والرؤى والممارسات من خلال الرابط التالي / https://egrouth.com/ar/register ، مشيرة إلى توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري. بكافة فتانه ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، والحرص على الوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، وبالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحربية والشبابية لإدارة حوار وطني فعال

كما تلقى إدارة الحوار الوطني المقترحات والاستفسارات عبر رسائل الواتساب على الأرقام التانية: 01013888833 و 01025521555

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلن إطلاق الحوار الوطني، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في شهر إبريل الماضي، وذلك في إطار المشاركة الوطنية الفعالة تحت مظلة الجمهورية الجديدة، ما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر

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