قبل انتهاء المدة.. الآن رابط تحديث بطاقة التموين 2022 دعم مصر برقم الموبايل

ننشر لكم عبر ثقفني، رابط تحديث بطاقة التموين 2022 دعم مصر برقم الموبايل، حيث يسعى عشرات الآلاف من المواطنين والعائلات المصرية المستفيدة من بطاقة التموين إلى تحديث أرقام الهاتف على البطاقة التموينية، وذلك بالتزامن مع اقتراب الفترة الزمنية التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث لم يتبقى غير 21 يوم لإغلاق باب التحديث، وكانت الوزارة في وقت سابق قد أصدرت رسالة عبر بون صرف الخبز بضرورة تحديث رقم المحمول، وهذا يأتي في إطار تحديث بيانات المواطنين، ويتعرض المواطن المخالف لقرار الوزارة إلى إيقاف الدعم والبطاقة، لذلك من الضروري أن يتم إضافة رقم محمول مسجل باسم صاحب البطاقة.

تحديث بطاقة التموين 2022 دعم مصر

تزايدت نسبة البحث من قبل الكثير من المواطنين المصريين عبر محرك جوجل، وذلك للتعرف على طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، حيث بدأ العد التنازلي للمدة الزمنية التي وضعها وزير التموين لتحديث البطاقات التموينية للمستفيدين، جدير بالذكر بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قررت مد فترة تسجيل وإضافة رقم الهاتف المحمول على بطاقة التموين، حيث سيتم غلق الباب أمام تحديث بطاقة التموين حتى تاريخ 31 يوليو القادم من العام الجاري، حيث منحت الوزارة فرصة أخرى للمواطنين لكي يتمكنوا من تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين، ويعد تحديث البيانات ضروريا حتى يتمكن المواطن من إصدار بطاقة تموين بدل تالف أو فاقد ولن يتم ذلك بدون إضافة رقم التليفون.

تحديث بطاقة التموين 2022 برقم الموبايل

سهلت وزارة التموين والتجارة الداخلية على المواطنين امكانية تسجيل رقم الهاتف المحمول، كما سهلت أيضا الشروط الخاصة بالتسجيل، حيث يمكن الآن لأحد المستفيدين من البطاقة تقديم طلب لمكتب التموين بدلا من رب الأسرة، ويشترط أن يكون معيل الأسرة “صاحب البطاقة التموينية” له رقم هاتف محمول ومسجل باسمه، كما أن الوزارة أصبحت لا تشترط أو تطلب أي مستندات لإثبات رقم المحمول، وبديلا عن ذلك سيتم الاكتفاء بالرقم القومي ورقم البطاقة التموينية ورقم المحمول لصاحب البطاقة.

خطوات وطريقة تحديث بطاقة التموين في موقع دعم مصر

تعرف خطوة بخطوة على طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين 2022، فقط قم باتباع الشرح التالي.